Así se hizo el documental sobre Andrés Landero, el rey de la cumbia

Fueron más de 80 entrevistas, unas 20 ciudades y pueblos visitados, más de 40 horas de grabaciones y tres años y ocho meses de trabajo de campo, lo que se necesitó para la realización del documental “Landero la tierra que canta”, uno de los atractivos que tendrá el evento La Fiesta de la Cumbia, que se realizará en Cartagena el 24 y 25 de marzo en el Teatro Adolfo Mejía.

Juan Carlos Díaz, actual jefe de prensa de la Alcaldía Mayor de Cartagena y exreportero de periódicos como El Universal, El Heraldo y El Tiempo, entre otros medios, contó detalles del proceso periodístico que se inició cuando vio en internet el video en el que el músico inglés, Joe Strummer, besa un casette que tiene el nombre del músico bolivarense y elogia sus cumbias.

“Me dije: si un músico como Strummer, quien fue vocalista de un grupo de kilates como The Clash, y que ganó varios premios Grammy, se interesa en la música ancestral tocada por Landero, debe haber algo grande detrás de todo esto”, contói Díaz a El Universal.

Y en ese proceso investigativo encontró una serie de detalles y datos desconocidos del autor de “La pava congona”, que no conocían ni los más furibundos seguidores de Landero.

“Es algo extraño darse cuenta que en otros países valoran y conocen más la música de artistas colombianos como Landero, que en su propio terruño”, señaló.

De ahí en adelante advierte que comenzó una cruzada por rescatar el nombre de su coterráneo. En ese trasegar logró viajar a México y Argentina, y a varias ciudades como Cali, Barranquilla, Valledupar, Montería.

Hizo algunos de los recorridos que le tocó realizar a Landero cuando no había carreteras pavimentadas y se tenía que transportar a pie o en burro.

En el corregimiento de Flamenco, en donde Landero era considerado un dios, conoció a Domitila Bello, la fornida morena que inspiró el famoso paseo sabanero que lleva el nombre del pueblo.

“Domitila es una conversadora innata, quien tiene una chispa en la palabra y un humor cerrero en el verbo. Lo primero que me aclaró fue que ella no era novia ni mujer de Landero, que el músico sanjacintero era muy amigo de su marido, el Turco Chams, y que le dijo 'Landero no te vayas todavía', porque quería que siguiera tocando sus hermosas cumbias mientras ella le preparaba un sancocho de gallina criolla”, señala el director del documental.

Según el comunicador montemariano, la negra Domitila reconoció que Landero era el único músico que se atrevía a cruzar los terrenos pantanosos de Retiro Nuevo, San Antonio y Flamenco, y por eso lo adoraban como si fuera un santo.

En el camino para terminar ‘La tierra que canta’, el periodista también viajó a Cali, a encontrar la otra de las musas de Landero.

Se trata de la exreina nacional Martha Cecilia Calero, coronada en 1964 y a quien Landero le compuso una de las cumbias de mayor resonancia en el exterior “Martha Cecilia”, prácticamente un himno en Monterrey (México) y Buenos Aires (Argentina).

“Martha Cecilia Calero me recibió en su apartamento en Cali, gracias a la ayuda que me dio Raimundo Angulo, quien la llamó y le dijo que me recibiera. Es una mujer muy hermosa todavía. Sus ojos aún están relucientes y se acordaba muy poco que alguien le había compuesto una cumbia que hoy suena en el mundo entero”, dice Díaz.

Martha Cecilia ha sido la reina más joven que ha tenido el Concurso Nacional de la Belleza, y fue la primera que cedió la corona para casarse con su novio y actual esposo.

Díaz revela que uno de los detalles que más le impresionaron fue que uno de los músicos latinoamericanos más exitosos, el mexicano Celso Piña, le dijo que su hija mayor se llamaba Martha Cecilia, en honor a la cumbia de Landero.

En ese mismo sentido se impresionó cuando otro grande del folclor latinoamericano, el argentino Pablo Lezcano, le confesó en cámara que su hija menor también tenía el nombre de otra cumbia de Landero: Mara.

“Lezcano, que es llamado el rey de la cumbia villera, idolatra a Landero. En su muñeca derecha tiene el nombre de Mara tatuado y se conoce a la perfección varias canciones de Landero”, indicó.

Pero fue en San Jacinto, en el barrio Gallo Bueno, donde Díaz dice haber encontrado a la musa más original y tierna de todas.

Se trata de Alicia García, a quien Landero le compuso el paseo “Alicia la campesina”, una octogenaria mujer que vive en una casita de palma del barrio que inmortalizó Adolfo Pacheco en un merengue.

“Ella aclaró que nunca fue mujer de Landero, que él sí quería tener amoríos con ella, pero ella nunca aceptó. Lo que sí se gozó con Landero fueron las parrandas que hacían en los corregimientos de San Jacinto, con acordeón y ron ñeque”, recuerda Díaz.

El documental también recoge varias impresiones sobre las derrotas de Landero en el Festival Vallenato, primero contra Colacho Mendoza; y después, contra Miguel López.

“Fuimos a La Paz (Cesar) y Miguel López nos contó que Landero perdió, porque ejecutó mal la puya. El periodista Carlos Alberto Atheortúa, quien recibió un botellazo en la cabeza cuando se formó la jarana por la derrota de Landero, también cuenta su versión de los hechos”, dice.

Juan Gossaín, quien fue jurado en varias ocasiones en el festival, reconoce que Landero era el ganador y que la junta directiva ha debido premiarlo.

Adolfo Pacheco, compositor y compadre de Landero, asegura que su coterráneo perdió, primero porque interpretó el rumbón “Maruja” como si fuera puya; y en otra oportunidad, porque fue vestido de sabanero y tocó el “Rey mudo”, canción que le hizo a Miguel López, jurado en el sexto festival.

El documental, cuya duración es de 90 minutos, también muestra la cotidianidad de Landero en San Jacinto, sus amigos de barrio, de billar, sus hijos y sus familiares.

Durante el rodaje de este testimonio audiovisual, Díaz se encontró con diversas anécdotas que se tejieron en la vida del Rey de la Cumbia, como la imposibilidad de decir la palabra “conseguiré’ cuando grababa “La hamaca grande”, de Adolfo Pacheco.

“Pacheco contó que estuvieron a punto de tirar la toalla, porque Landero no daba para decir la palabra, hasta que de tanto practicarla logró decirla”, puntualiza.

Díaz expresa que el objetivo principal del documental, cuya primera versión ganó la convocatoria de Estímulos Culturales que hizo Icultur en el 2015, es rescatar para las nuevas generaciones, y para toda Colombia, la real dimensión del nombre de Andrés Landero.

“Un disc jockey argentino comparó a Landro con Bob Marley y con Mercedes Sosa. Eso debe de tener un trasfondo muy grande. Por eso hay que decir, a boca llena, que Landero es el músico colombiano más cantado en el exterior”, concluyó.

RECUADRO

La fiesta de la cumbia

A propósito de Landero, la Alcaldía de Cartagena y el IPCC programaron para este 24 y 25 de marzo el evento denominado “La fiesta de la cumbia”, con el propósito de destacar el género música por el cual Colombia es reconocida en el exterior y cuya cuna fue Cartagena, según algunos autores.

“Queremos que en nuestro gobierno la cultura recobre la importancia que se le ha negado, y sabemos que la cumbia es uno de los íconos de nuestro folclor y que es Cartagena uno de los lugares donde se originó este género musical", dijo el alcalde Manolo Duque.

En la parte musical ya se confirmó la presencia del legendario músico bolivarense Adolfo Pacheco Anillo, compadre de Landero y autor de más de 180 canciones, quien estará acompañado de varios de los acordeonistas que mejor han recogido el legado del Rey de la Cumbia, como Carmelo Torres, Rodrigo Rodríguez, Ramoncito Vargas, entre otros.

Yeison Landero, nieto del legendario músico sanjacintero, tendrá la oportunidad de presentar una perfomance nunca antes visto, con una puesta en escena en donde combina la gaita con el modernismo y el acordeón con ritmos caribeños. Yeison anunció que ese día brindará un show especial con invitados de lujo.

El grupo cartagenero Pargo Project, el cuarteto Cartagena String Quartet y el Frente Cumbiero, de Bogotá, pondrán lanota moderna, con arreglos especiales a canciones del maestro Landero.

Los niños Albeiro Aguilar y Karolina Ramírez, así como el joven Dyonel Velásquez también le rendirán un homenaje a Andrés Landero. Y, enlazando el show de las acordeones, se presentarán los grupos de danza y gaita que resultaron ganadores en el festival del Frito.

El sonido mexicano Fuerza Caribe, con su espectáculo inédito en Colombia, hará un recorrido por la cumbia de Landero y su exitoso paso por tierras aztecas.

Para la agenda académica, se ha confirmado la presencia del periodista y escritor Juan Gossaín, del investigador Mario Galeano, del artista Adolfo Pacheco, así como de Numas Gil Olivera , Juan Carlos Urango, David Lara y Ariel Castillo.