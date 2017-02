Bafta 2017: Estos son todos los ganadores

Los premios Bafta, que organiza la Academia Británica, celebraron este domingo su edición 2017. El aclamado musical "La La Land", que encabezaba la lista de nominados con 11 candidaturas, se llevó cuatro premios, entre ellos, los de mejor película, mejor actriz y mejor director.

Los bafta, calificados como los Oscar británicos, son considerados un fuerte indicador de lo que sucedería en los Premios de la Academia hollywoodense el mes próximo.

ESTA ES LA LISTA COMPLETA DE GANADORES

Mejor Film

"La La Land"

Mejor Director

Damien Chazelle, "La La Land"

Mejor Actriz

Emma Stone, "La La Land"

Mejor actor

Casey Affleck, “Manchester By the Sea”

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por "Fences"

Mejor actor de reparto

Dev Patel, “Lion”

Mejor película británica

“I, Daniel Blake”, Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

Estrella en ascenzo (con voto del público)

Tom Holland

Mejor película animada

"Kubo and the Two Strings"

Mejor música original

“La La Land”, Justin Hurwitz

Mejor maquillaje y peinado

“Florence Foster Jenkins”, J. Roy Helland, Daniel Phillips

Mejor sonido

“Arrival”, Sylvain Bellemare, Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl

Mejor diseño de vestuario

“Jackie”, Madeline Fontaine

Mejor corto animado británico

“A Love Story”, Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-King

Mejor corto británico

“Home”, Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, Scott O’Donnell

Mejor edición

“Hacksaw Ridge”, John Gilbert

Mejor diseño de producción

“Fantastic Beasts and Where to Find Them”, Stuart Craig, Anna Pinnock

Mejor guión adaptado

“Lion”, Luke Davies

Mejor filme en lengua extranjera

“Son of Saul”, Laszlo Nemes, Gabor Sipos

Mejor documental

“13th”, Ava DuVernay, Spencer Averick, Howard Barish

Mejor efectos visuales

"The Jungle Book"

Mejor guión original

“Manchester By the Sea”, Kenneth Lonergan