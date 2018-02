BAFTA 2018: Lista completa de los nominados

Esta noche en el icónico Royal Albert Hall, de Londres, se darán a conocer los ganadores de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), considerados como los Oscar británicos.

"The Shape of Water", gran triunfadora en la última edición de los Globos de Oro, y que suma 13 nominaciones a los Óscar, compite en el apartado de mejor película con "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Darkest Hour", "Call Me By Your Name" y "Dunkirk".

El mexicano Guillermo del Toro aspira, además, a la estatuilla a mejor director, categoría en la que pugnará con Martin McDonagh ("Three Billboards"), Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name"), Christopher Nolan ("Dunkirk") y Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049").

Estos galardones, que son una estatuilla dorada con forma de máscara y se otorgan desde 1949, volverán a entregarse un año más en el Royal, y la presentación estará a cargo de la actriz Joanna Lumley, primera mujer en ejercer de maestro de ceremonias desde 2001.

Lista completa de nominaciones a los Bafta 2018:

Mejor película:

'Call Me By Your Name'

'El instante más oscuro'

'Dunkerque'

'La forma del agua'

'Tres anuncios en las afueras'

Mejor película británica:

'El instante más oscuro'

'La muerte de Stalin'

'Tierra de Dios'

'Lady Macbeth'

'Paddington 2'

'Tres anuncios en las afueras'

Mejor debut de un guionista, director o productor británico:

'The Ghoul'

'I Am Not a Witch'

'Jawbone'

'Kingdom of us'

'Lady Macbeth'

Mejor película de habla no inglesa:

'Elle' (Francia)

'Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya' (Camboya)

'La doncella' (Corea del Sur)

'Sin amor' (Rusia)

'El viajante' (Irán)

Mejor documental:

'City of ghosts'

'I Am Not Your Negro'

'Ícaro'

'Una verdad muy incómoda: ahora o nunca'

'Jane'

Mejor película de animación:

'Coco'

'Loving Vincent'

'La vida de Calabacín'

Mejor director:

Denis Villeneuve, 'Blade Runner 2049'

Luca Guadagnino, 'Call Me By Your Name'

Christopher Nolan, 'Dunkerque'

Guillermo del Toro, 'La forma del agua'

Martin McDonagh, 'Tres anuncios en las afueras'

Mejor guión original:

'Déjame salir'

'Yo, Tonya'

'Lady Bird'

'La forma del agua'

'Tres anuncios en las afueras'

Mejor guión adaptado:

'Call Me By Your Name'

'The Death of Stalin'

'Film Stars Don't Die in Liverpool'

'Molly's Game'

'Paddington 2'

Mejor actriz:

Annette Bening, 'Film Stars don't die in Liverpool'

Frances McDormand, 'Tres anuncios en las afueras'

Margot Robbie, 'Yo, Tonya'

Sally Hawkins, 'La forma del agua'

Saoirse Ronan, 'Lady Bird'

Mejor actor:

Daniel Day-Lewis, 'El hilo invisible'

Daniel Kaluuya, 'Déjame salir'

Gary Oldman, 'El instante más oscuro'

Jamie Bell, 'Film Stars Don't Die in Liverpool'

Timothée Chalamet, 'Call Me By Your Name'

Mejor actriz de reparto:

Allison Janney, 'Yo, Tonya'

Kristin Scott Thomas, 'El instante más oscuro'

Laurie Metcalf, 'Lady Bird'

Lesley Manville, 'El hilo invisible'

Octavia Spencer, 'La forma del agua'

Mejor actor de reparto:

Christopher Plummer, 'Todo el dinero del mundo'

Hugh Grant, 'Paddington 2'

Sam Rockwell, 'Tres anuncios en las afueras'

Willem Dafoe, 'The Florida Project'

Woody Harrelson, 'Tres anuncios en las afueras'

Mejor banda sonora:

'Blade Runner 2049'

'El instante más oscuro'

'Dunkerque'

'El hilo invisible'

La forma del agua

Mejor fotografía:

'Blade Runner 2049'

'El instante más oscuro'

'Dunkerque'

'La forma del agua'

'Tres anuncios en las afueras'

Mejor montaje:

'Baby Driver'

'Blade Runner 2049'

'Dunkerque'

'La forma del agua'

'Tres anuncios en las afueras'

Mejor diseño de producción:

'La Bella y la Bestia'

'Blade Runner 2049'

'El instante más oscuro'

'Dunkerque'

'La forma del agua'

Mejor vestuario:

'La Bella y la Bestia'

'El instante más oscuro'

El hilo invisible'

La forma del agua

Yo, Tonya

Mejor maquillaje y peluquería:

'Blade Runner 2049'

'La reina Victoria y Abdul'

'Wonder'

El instante más oscuro

Yo, Tonya

Mejor sonido:

'Baby Driver'

'Blade Runner 2049'

'Dunkerque'

'La forma del agua'

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejores efectos especiales:

'Blade Runner 2049'

'Dunkerque'

'La forma del agua'

'La guerra del planeta de los simios'

Star Wars: Los últimos Jedi

Mejor corto de animación:

'Have heart'

'Mamoon'

'Poles apart'

Mejor corto británico:

'Aamir'

'Cowboy dave'

'A drowning man'

'Work'

'Wren boys'

Estrella emergente:

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet