Banda Departamental de Baranoa puso a vibrar corazones en Orlando, EE.UU.

Los 90 niños y jóvenes que conforman la Banda Departamental de Baranoa hicieron que los asistentes al Marketplace Stage del parque Disney Springs de Orlando, Estados Unidos, no cesaran de ovacionarlos porque, con su música, hicieron vibrar corazones a personas de distintas latitudes.

Una ciudadana norteamericana le hizo llegar al director de la Banda, Hilton Escobar, una tarjeta en la que se leía ‘Thank you for making our holiday special’ (Gracias por hacer especiales nuestras vacaciones) que firmaba Samuel, Clare, Paul, Anauk, los miembros de su familia.

El repertorio fue variadísimo. Inició con el clásico de la música colombiana ‘La pollera colorá’, luego montó al público en ‘La bicicleta’ de Carlos Vives y Shakira, los paseó por ‘New York, New York’ que inmortalizó Frank Sinatra, los calentó con ‘La gota fría’ y ‘Despacito’ para llegar a ‘I will survive’ de Gloria Gaynor que se conjugó con la versión de Celia Cruz que sirvió de preámbulo a un cierre de lujo, el homenaje a uno de los ícono de las películas animadas de Walt Disney Studios: El Rey León.

Una joven de rasgos asiáticos cantando con un mal español “La bicicleta”, un noruego “sin swing” moviéndose ante las tonadas de ‘La pollera colorá’ y niños hindúes aplaudiendo porque simplemente les pareció divertido, fueron solo algunas de las escenas que se vieron esta tarde en la que la intensidad del sol no logró ahuyentar a quienes disfrutaron del talento colombiano.

“Me siento más colombiana que nunca, no me arrepiento de haberme quedado y que mi nieta hubiera visto esto”, le dijo una señora bogotana a Jorge Sánchez, uno de los cantantes de la Banda Departamental de Baranoa.

El director general del colectivo de artistas, Hilton Escobar, recibió la estatuilla que acredita a la Banda como Artista Disney y agradeció el irrestricto respaldo que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hace al proceso de internacionalización de las bandas musicales en el departamento.

“Es la cuarta vez que venimos a Disney y la compañía nos reciben una vez más con los brazos abiertos. Agradezco este reconocimiento que nos permite llevar el nombre de mi municipio, de mi departamento y de mi país en alto, y es preciso exaltar el apoyo incondicional de nuestro amigo, el gobernador Eduardo Verano porque sin él esto no sería posible. Su visión y su tenacidad han sido clave para trascender”, anotó Escobar.

La delegación total de esta misión cultural está conformada por 106 personas, de los cuales, 90 son artistas, entre los que hay músicos, cantantes y bailarines, 46 de ellos son menores de edad lo que denota un semillero muy apreciable para el futuro de la Banda Departamental de Baranoa, Atlántico.

El gobernador Verano ha repetido, en varias ocasiones, que el respaldo a los procesos de internacionalización se vienen realizado desde su primer gobierno (2008-2011) y que fueron continuados por José Antonio Segebre (2012-2015), y que todo esto apunta al desarrollo integral de los niños y jóvenes, de los municipios principalmente que tienen mucho talento y pocos recursos económicos.

“Un niño, un joven que vive esta experiencia necesariamente tiene claridad de lo que quiere para su vida. Sabe que es posible un mundo mejor, se atreve a pensar en grande y con la disciplina que les imparte Hilton, estos pelaos se van lejos y ese es nuestro mejor pago”, aseguró Verano en un mensaje enviado a los integrantes de la Banda.

Las próximas presentaciones serán este domingo en la V versión del Colombia Trade Expo International 2017 en el East Hall Miami Airport Convention Center y luego en la despedida del papa Francisco en Cartagena de Indias el domingo 10 de septiembre, próximo.

Dentro del balance de apoyos e internacionalización de las bandas musicales, en este año, la Banda Músico Marcial de Puerto Colombia representó al país en un intercambio cultural que se realizó en Montevideo, Uruguay, se creó y se fortaleció la Orquesta de Vientos del Atlántico (OVA) que está coordinada por directores musicales de los 22 municipios del departamento y la gira de la Banda Departamental de Baranoa.