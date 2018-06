Barranquillera gana beca Carlos Vives para ir a Berklee

La barranquillera Nicolle Horbath, de 21 años de edad, es la ganadora de la Beca Carlos Vives que entrega la Fundación Cultural Latin Grammy como ayuda a talentosos estudiantes de música y busca ayudarles a realizar sus sueños.

"Este es el eje de nuestra existencia, no sólo reconocemos el talento a través de los premios, también hacemos donaciones para el rescate archivos musicales y buscamos ayudar a la protección del patrimonio musical e incluso tenemos como proyecto un museo", comentó Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de la Grabación. "Ahora también le apostamos al futuro con el apoyo a jóvenes que tienen talento pero sin dinero para estudiar en las mejores universidades del mundo, que es lo que esta beca hace posible”, dijo Abaroa.

Este año, la Beca Prodigio lleva el nombre de Carlos Vives, como un tributo al empeño y al trabajo del artista samario, que en el caso particular de la beca no sólo ha contribuido con su trabajo e imagen, también con un aporte económico.

"Lo disfruto cada vez que me llaman y nos invitan para llegarle a los jóvenes, a los niños, como el ir a las escuelas en Puerto Rico y llevarles instrumentos a través de los cuales les llevamos valores y oportunidades", dijo Carlos Vives y aseguró añadió "nuestro trabajo como artistas va más allá de subirnos a un escenario cantar y cobrar un dinero. También está en este tipo de actividades que traen la felicidad de poder entregar una beca de esta calidad para que el estudiante viva tranquilo en la mejor escuela. Pero también tiene su frustración, al ver la cantidad de participantes y sólo tener una beca".

La beca comprende un valor máximo de 200 mil dólares para cursar cuatro años de estudio en Berklee College of Music en Boston, una de las más prestigiosas universidades en el área de música en el mundo.

La ganadora comenzará en septiembre de 2018, en donde Horbath tiene como meta obtener su licenciatura en Autoría y Composición. "A Nicolle la conocí como vocalista de una agrupación en Barranquilla y era difícil porque vi muchos de los vídeos de quienes audicionaron y eran increíbles", continuó Vives.

La joven colombiana fue seleccionada por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy entre un grupo altamente competitivo de cientos de solicitantes de toda América Latina y la península Ibérica.

"Berklee es un sueño para mí. He estado allí en cursos de verano a través de becas. Cuando estuve en Boston sabía que quería volver y estar allí. Yo siempre estuve muy rodeada de música gracias a mis padres", afirmó Nicolle. En la actualidad, Nicolle se encuentra estudiando música en la Universidad del Norte de Barranquilla, lo que tendrá que posponer por un tiempo para radicarse en Boston.

BECAS GRAMMY

Desde el inicio hasta esta fecha, más de 100 becas, cuyo monto asciende a 2.7 millones de dólares, han sido otorgadas por la Fundación Cultural Latin Grammy que continúa apoyando la música latina de múltiples maneras, incluyendo el impulso a la carrera de estudiantes con gran talento, que sueñan con iniciar o continuar sus estudios universitarios en música.

“Nuestras becas ayudan a que los estudiantes con dificultades económicas puedan asistir a algunas de las universidades más reconocidas del mundo. Nos complace otorgarle nuestra cuarta Beca Prodigio, conocida como Beca Carlos Vives a Nicolle Horbath, quien con su talento sobresalió entre cientos de solicitantes y ha demostrado su incondicional compromiso para lograr promover la música latina a través de su formación musical”, continuó Gabriel Abaroa.

Horbath va a tener la oportunidad de dedicar cuarto años a perfeccionar su arte musical. “Si no fuera por las becas que otorga todos los años la Fundación Cultural Latin Grammy, nuestros jóvenes no tendrían esa oportunidad”, dijo Carlos Vives. Mientras la becaria señaló "el agradecimiento que siento hacia la Fundación Cultural Latin Grammy y hacia Carlos Vives es indescriptible. Esto siempre ha sido un sueño para mí y aún me parece increíble que ahora sea mi realidad”, comentó la becaria.

Horbarth se unirá, en Berklee, al grupo de estudiantes que ya han ganado la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy, los cuales incluyen a la saxofonista Silviana Itzel Salinas-Reyna, quien tuvo el honor de recibir la primera beca en 2015 cuando fue patrocinada por el ícono musical Enrique Iglesias; al pianista autodidacta Jesús Molina-Acosta, quien recibió la beca en 2016 patrocinada por el legendario Juan Luis Guerra; y al bajista Ernesto Núñez acreedor de la beca en 2017 patrocinada por el exitoso artista Miguel Bosé.

Para calificar para la asistencia financiera anual continua, durante cuatro años de estudio, Horbath deberá mantener un promedio general de calificaciones (GPA) mínimo de 3.5 y cumplir las normas de excelencia académica y de conducta sobresaliente establecidas por la Fundación Cultural Latin Grammy y Berklee, las cuales serán evaluadas cada semestre.