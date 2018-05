Boyacá, Magdalena y Santander coronan reyes en el Festival Vallenato

En la categoría Piqueria infantil el soberano es Julio Andrés Gil Barros, de 11 años de edad, quien se destacó por el repentismo en un enfrentamiento musical a versos cargados de burla.

"Me inspira el vallenato, los cantos. He podido aprender gracias a mi tío Andrés Barros Mendoza que ganó en 1995 y 2014, también le agradezco mucho a mi papá Julio que me ha enseñado métrica y rima; él también participó ahora en la de mayores y llegó hasta la semifinal", dijo el pequeño proveniente de Barrancabermeja.

Este concurso era reservado solo para adultos desde 1979 cuando el compositor Andrés Beleño se alzó con la corona. En esta ocasión la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata decidió abrirlo para cultivar ese talento entre los más pequeños. "Desde los seis años he verseado, leo muchos libros para conocer y aprender", dijo Gil Barros, quien se convirtió en el primer Rey infantil en piqueria.

Samuel David López Mendoza y Juan Manuel Vitola López ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Piqueria de mayores

Desde Pivijay, Magdalena, llegó a Valledupar por su corona Santander Bornacelly Polo, quien se destacó por su creatividad al improvisar. El participante compitió con tres versos, tres pie forzado y dos décimas.

El monarca superó a Iván René Becerra Narváez y Julio Erasmo Gutiérrez Vega, quienes ocuparon segundo y tercer lugar.

Rey acordeón aficionado

Ronal Alejandro Torres Salamanca, de 20 años, oriundo de Duitama, Boyacá, es el Rey Aficionado 2018. "He venido trabajando siete años de mi vida, conociendo, asistiendo al festival y preparándome. Le dedico este triunfo a Dios por haberme dado la fortaleza, el talento y la dedicación por hacer de este sueño una realidad", dijo al enterarse del triunfo.

El boyacense interpretó en las elimininatorias el merengue 'El Colibrí', la puya 'El reto', el paseo 'Crucita' y el son 'Yo tuve un amor'.

El segundo lugar en esta categoría fue ocupado por Alberto José Ovalle y el tercero por Daniel Guillermo Maestre Alvarado.

Programación

Lunes 30 de abril

Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo – 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Semifinal del Concurso de Acordeoneros Categoría Profesional

Aires: Merengue, Paseo, Puya y Son

Presentación Musical

Oscar Díaz

Plaza Alfonso López – Tarima Francisco El Hombre – 9:00 a.m.- 3:00 p.m.

Semifinal del Concurso de la Canción Vallenata Inédita

Visita a las Casas Festivaleras inscritas – 10:00 a.m.

Concurso La Casa Festivalera

Plaza Alfonso López –Tarima Francisco El Hombre– 4:00 p.m.

Escenificación del Milagro de la Leyenda Vallenata

Gran Final del 51° Festival de la Leyenda Vallenata Homenaje a Carlos Vives

Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ – 7:00 p.m.

Concurso de la Canción Vallenata Inédita

Concurso de Acordeoneros Profesionales

Espectáculo Musical Cultural y Folclórico

Carlos Vives

Iván Villazón y el Rey Vallenato Saúl Lallemand

Sebastián Yatra

Poncho Zuleta y el Rey de Reyes Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina