Cantante de jazz Jon Hendricks fallece a los 96 años

El cantante y letrista de jazz Jon Hendricks, que como parte del trío Lambert, Hendricks & Ross popularizó el estilo "vocalese" que agregaba letra a piezas instrumentales, falleció a los 96 años.

Su hija, Aria Hendricks, confirmó la noticia del deceso al diario New York Times. Dijo que murió el miércoles en un hospital de Nueva York.

Hendricks se hizo famoso en las década de 1950 y 1960 con Dave Lambert y Annie Ross. Su trío multirracial fue una de las agrupaciones de jazz cantado que hayan existido y su influencia se vio en estrellas muy posteriores Joni Mitchell y Manhattan Transfer.

El primer álbum del trío, "Sing a Song of Basie", fue muy elogiado por su empleo del vocalese, en el cual las voces imitan las partes instrumentales. Hendricks escribió las letras para temas existentes de Count Basie y los tres grababan sus voces en capas en lugar de emplear coristas.

Otros habían experimentado antes con el vocalese, pero se considera a Hendricks el padre de ese estilo animoso por haberlo popularizado. En la década de 1980, colaboró con Manhattan Tranffer en un álbum llamado "Vocalese" que obtuvo tres Grammy, uno para el propio Hendricks.

Al principio, a mediados de la década de 1950, formó un dúo con Lambert, un cantante de bebop al que admiraba y con el que tuvo éxitos como "Four Brothers" and "Cloudburst." A ellos se sumó en 1957 la cantante inglesa Ross, conocida por su letra vocalese a la música de Wardell Gray en el clásico "Twisted".

En entrevista con The Associated Press en 1997, Hendricks recordó que Lambert le dijo "hagamos algo artístico para que la Tierra sepa que estuvimos aquí. Por qué no pones letra a 10 piezas de Count Basie y veamos si podemos grabar un álbum".

El trío se dividió en 1962 y Hendricks actuó como solista en Londres, fue crítico de jazz en San Francisco y grabó varios álbumes. Ross también tuvo éxito como solista; Lambert murió en 1966.

Hendricks ganó un Grammy en 1985 al mejor artista vocal de jazz por su trabajo con Bobby McFerrin en "Another Night in Tunisia", del álbum "Vocalese" de Manhattan Transfer. Hendricks escribió todas las letras del álbum, con música de Ray Charles, Quincy Jones y otros. Fue nominado a 12 Grammy, casi un récord y obtuvo tres.

La fama del trío que empezó a grabar hace casi medio siglo no ha desaparecido. Hendricks y Ross volvieron a cantar a dúo en una serie de conciertos en la década de 1990 y según "The All-Music Guide to Jazz", Lambert, Hendricks y Ross "no ha sido superado como grupo vocal de jazz".