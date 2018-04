Capítulo final de 'Sense8' tiene fecha de estreno

Llegó la noticia que todos los sensates estaban esperando: Netflix anunció que el final de Sense8 será el 8 de junio.

Así lo dio a conocer la plataforma digital en Twitter con el mensaje: "El final de @sense8 llega el 8 de junio. Díselo a tu grupo".

The @sense8 finale arrives June 8! Tell your cluster. pic.twitter.com/FlDwnKzOYW

— Netflix US (@netflix) 24 de abril de 2018