Carlos Vives paseó en su bicicleta por Valledupar

Relajado entre la gente, en una bicicleta que lo llevó desde el Parque de la Leyenda Vallenata hasta la mítica plaza Alfonso López de Valledupar, el cantautor Carlos Vives recorrió este jueves la ‘Capital Mundial del Vallenato’, en el marco del 51 Festival de la Leyenda Vallenata, en el cual le rinden homenaje.

“Valledupar es una ciudad que tiene una vocación ciclística, tiene un mejor aire, lugares muy fáciles donde se puede llegar en bicicleta y crear ese espíritu deportivo. Los amigos que me recuerdan trabajando en Valledupar saben que salía corriendo o me iba en una bicicleta. Temprano descubrí muchas rutas que me hicieron querer mucho venir a montar, porque era muy sabroso subir a una buena hora, llegar a un buen río y bañarte, eso es algo que no se puede hacer cerca de la casa”, dijo el artista.

El recorrido inició a las 4:30 de la tarde de este jueves junto a una multitud que se abalanzaba para saludarlo, tomarse fotos o simplemente sentirlo.

“Esta es una manera de acercar al vallenato a las costumbres más sanas, más frescas, naturales. Siempre hemos sido un pueblo deportivo, alegre, siempre hemos tenido lugares con una naturaleza espectacular, creo que esa es la verdadera naturaliza del vallenato”, agregó Carlos Vives en entrevista con los medios de comunicación.

Durante el paseo en bicicleta recorrió el norte, occidente, sur y oriente de la ciudad. Al finalizar se trasladó al Concejo de Valledupar, donde recibió una nota de estilo como reconocimiento a su vida y obra musical. Luego participó de un conversatorio en la tarima Francisco El Hombre, de la plaza Alfonso López, donde dialogó junto a expertos sobre cultura, medio ambiente, transformación y desarrollo social, teniendo como eje fundamental el folclor.

EL DISNEY VALLENATO

Para el músico oriundo de Santa Marta, Magdalena, la versión 51 del Festival Vallenato no tendrá otro color que no pertenezca a la gama de una paleta de 'tonos diversión', por ello ha declarado que esta ciudad se convierte durante estos seis días en 'Disneyland' o 'Disneilandia' como en castellano lo llamamos, ¿Qué tendría en común?: magia.

“Poder hacer una programación para el Festival de la Leyenda que por supuesto traiga artistas de otras partes, pero que no dependa sino de la dinámica que nos permite tener un patrimonio tan rico de personajes, un lugar tan rico y de una geografía tan especial y crear un Disney vallenato en esta ciudad, que nos traiga mucha gente de otras partes… Ya, ya están viviendo y eso se lo debemos al cariño del pueblo vallenato que es el principal atractivo”, manifestó entusiasmado.

En cuanto a las presentaciones musicales que realizará, indicó que participarán muchos artistas invitados. "Hay un grupo internacional que hace cosas interesantes en Estados Unidos, allí tuve la oportunidad de verlos y quiero que los conozcan y vean lo que hacen ellos también inspirados en nuestra música, me acompañarán en mi show de cierre y estarán haciendo una interpretación con el maestro Alfredo Gutiérrez, siento que quedaré en deuda, mi reconocimiento es para todos en general, para absolutamente todos los juglares, pero es tan rico este folclor, tan amplio, que el tiempo se hace corto para tantos reconocimientos", indicó el homenajeado del Festival Vallenato 2018.

DESFILE DE PILONERAS

Este viernes 27 de abril, desde las 4:00 de la tarde, las calles de Valledupar se vestirán de color, música, cultura, tradición y alegría, engalanadas con 92 grupos de piloneras que tienen un promedio de 25 parejas cada uno.

En esta ocasión el recorrido estará encabezado por Carlos Vives, homenajeado del 51° Festival de la Leyenda Vallenata, y su esposa Claudia Elena Vásquez, quienes se suman a esta importante tradición y estarán compartiendo con los miles de asistentes.

El desfile de piloneras mayores es uno de los eventos más importantes y tradicionales del Festival de la Leyenda Vallenata, marcando el inicio oficial de uno de los encuentros culturales y folclóricos más representativos de la Costa Caribe y Colombia en general. Es la puesta en marcha de una tradición que se ha mantenido con el paso de los años.

INAUGURACIÓN OFICIAL

Culminado el desfile de piloneras, se abrirán las puertas del Parque de la Leyenda Vallenata, a las 5:00 de la tarde, con el fin de que a las 7:00 de la noche inicie el acto inaugural con la puesta en escena de la Ilíada Vallenata, que narra la historia de un género que despertó la imaginación de un niño y cambió la vida de un hombre. Es la propia historia de Carlos Vives y su contacto con el vallenato desde la infancia.

Después el artista oriundo de Santa Marta, se presentará con los cantautores vallenatos: Adolfo Pacheco, Isaac ‘Tijito’ Carrillo, Gustavo Gutiérrez, Sergio Moya y Rosendo Romero, a quienes les grabara en los Clásicos de la Provincia I y II. En esta velada musical también actuarán el compositor Rafael Manjarrés, autor de ‘Ausencia sentimental’, himno del Festival de la Leyenda Vallenata e Ivo Luis Díaz, Rey de Reyes de la Canción Vallenata Inédita.

El cierre de la programación inaugural estará a cargo del cantante Jorge Oñate, ‘El Jilguero de América’ y el Rey de Reyes Álvaro López, quienes harán un paseo por las gloriosas páginas del folclor vallenato.

El evento es con entrada gratuita.