Carnaval de Barranquilla inició el homenaje por los 100 del natalicio de Esthercita Forero

El acto de apertura del natalicio número 100 de Esthercita se realizó en el Parque ‘Esthercita Forero’, ubicado en la carrera 43 con calle 74 y contó con la presencia de la Reina del Carnaval Carolina Segebre Abudinen, los Reyes del Carnaval de los Niños Isabella Chacón y Cesar De la Hoz, el Secretario de Cultura Patrimonio y Turismo Juan José Jaramillo, Álvaro Marte director del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, Juan Romero, sugerente de ADI; familiares y amigos de Esthercita Forero y los Reyes Cívicos del Carnaval.

Así mismo, con la participación especial de la Tuna de la Universidad del Atlántico y la agrupación barranquillera ‘La Bandola’, quienes realizaron un recorrido musical con las canciones que inmortalizaron a la recordada cantautora, entre ellas: ‘Luna de Barranquilla’, ‘Mi Vieja Barranquilla’ y ‘La Guacherna’.

“Es un honor iniciar la celebración de los 100 años de Esthercita en este emblemático Parque que recrea todo lo que ‘La Novia de Barranquilla’ le regaló a su ciudad en la música. Esther fue una compositora prolífica”, expresó Carla Celia, directora de Carnaval de Barranquilla.

La radio fue la plataforma música por excelencia de Esthercita Forero, por ello, el reconocido periodista y locutor Osvaldo Sampayo realizó una remembranza de su historia musical, donde exaltó sus inicios desde los 4 años de edad cuando cantaba en las tertulias familiares, su debut a los 14 años en la emisora de la época ‘La Voz de Barranquilla’ y sus innumerables éxitos que han hecho historia en el Carnaval de Barranquilla.

Por su parte la Reina del Carnaval Carolina Segebre durante el evento anunció que la dominicana Milly Quezada hará parte del desfile de la Guacherna 2019 cantando los éxitos que inmortalizaron a la cantautora.

“Nada es casualidad, en mi reinado me tocó una celebración muy importante no solo para la ciudad, sino para mi familia, nosotros tenemos un vínculo muy especial con República Dominicana, un país que acogió a Esthercita y donde ella dejó una gran huella imborrable, por eso, yo he rescatado la figura del ‘Cambambero’ que es inspiración de una de sus canciones y hemos invitado a Milly Quesada, una artista que con su voz se ganó el cariño de los barranquilleros”, afirmó la soberna de las carnestolendas.

Para continuar con la celebración de los 100 del natalicio de Esthercita Forero durante el año 2019, Carnaval de Barranquilla, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaria de Cultural Patrimonio y Turismo, la Universidad del Atlántico, y su Museo de Antropología, Transmetro, la empresa Triple A, la Fundación Esthercita Forero y su familia, tienen preparado una serie de actividades culturales y musicales que iniciarán en el mes de enero con ‘La Ruta Esthercita’ que presidirá la Reina del Carnaval, Carolina Segebre.

Seguirá la celebración con el ‘Mural Maravilla’, convocatoria para pintores, artistas gráficos, muralistas, publicistas, diseñadores, artistas urbanos, entre otros, para que inspirados en las canciones de Esthercita realicen un diseño que resalte su amor por Barranquilla, esta obra, será plasmada en un gran mural que será pintado en el nuevo sitio donde se vive la alegría del Carnaval, la Carrera 50.

En el mes de febrero, Carnaval de Barranquilla S.A.S., realizará un conversatorio en alianza con Triple A, el cual tendrá invitados especiales que hicieron parte de la vida de Esthercita, que compartirán anécdotas, vivencias y la historia musical de la artista barranquillera. El homenaje de Carnaval continua con la convocatoria de nuevos disfraces iluminados que estarán presentes en el tradicional desfile de Guacherna, que en el 2019 llegará más recargado de luces y faroles que portarán los grupos folclóricos, comparsas y disfraces que hacen parte del desfile nocturno más popular del Carnaval.

Otras de las actividades programadas durante el año de Esthercita serán: la Exposición vida y obra en el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, Bellas Artes realizará conciertos itinerantes por varios sitios de la ciudad, Transmetro tendrá un acto especial en la Estación Esthercita Forero ubicada en la carrera 46 con calle 70, igualmente acaban de lanzar una playlist en Spotify recordando su gran legado musical y la Secretaría de Cultura Patrimonio y Turismo ofrecerá a los barranquilleros una exposición con objetos y vestuarios de Esthercita Forero, entre otras actividades que realizarán en varios momentos del año.

Con estos actos y otros más seguirá la celebración de la conmemoración del centenario de Esthercita Forero durante todo el año, hasta llegar al 10 de diciembre del 2019 día en que ‘la Novia de Barranquilla’ cumpliría 100 años de edad, esta es una invitación a que todos los barranquilleros y visitantes se sumen a esta fiesta que rinde homenaje a la música, a sus intérpretes y artistas que le han cantado a Barranquilla en sus composiciones, Carnaval 2019.