Comienza la I Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias

Que las letras seduzcan públicos y leviten almas, eso es un milagro en cualquier lugar del mundo. Pero empieza a ocurrir hoy en Cartagena, gracias a la I Feria Latinoamericana del Libro. Hay sed de metáforas.

La I Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias (Felicar), que empieza hoy y se extiende hasta el 28 de octubre, reúne cerca de medio centenar de escritores latinoamericanos, 7 de ellos extranjeros y 29 colombianos, quienes participarán en 43 actividades, 29 firmas de libros, 23 exposiciones y 13 conversatorios.

Felicar tiene como escenarios: la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar; el Centro de Formación de la Cooperación Española, el Teatro Adolfo Mejía, y varias instituciones educativas de la ciudad, tanto públicas como privadas.

En Unibac, además de estar el centro de exposiciones de libros con más de 30 stands, varios de sus salones serán los espacios para las conferencias, conversatorios y otras actividades de Felicar. Mientras que en el CFCE se realizarán eventos similares los días 25 y 26 de octubre.

En el Teatro Afdolfo Mejía, será el acto inaugural y la clausura de la Feria Latinoamerica del Libro.

Preliminarmente Felicar desarrolló talleres de literatura en varias instituciones educativas de Cartagena, como preámbulo a la Feria.

Felicar es organizada por la Corporación Feria Latinoamericana del Libro, en alianza con la Fundación Candilé, y cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura, Universidad de Bellas Artes de Cartagena y Bolívar, Unibac, Alcaldía de Cartagena, y su Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, y Centro de Formación de la Cooperación Española, CFCE.

Agenda de hoy

En el Centro de Formación de la Cooperación Española, se cumplirá una agenda de las 10 a.m. con la escritora Zulma Quiñones de Puerto Rico. Prosigue a las 2 de la tarde con María Luisa Alarcón (México) y Amarú Vanegas (Venezuela), a las 3 y 45 de la tarde.

En Unibac, San Diego, la agenda se cumplirá a lo largo de todo el día, desde las 9 a.m. hasta el final de la tarde.

En la mañana de hoy estarán Jorge Figueroa (Argentina), Amarú Vanegas (Venezuela), Uriel Cassiani y Estela Simancas, quien se referirá sobre las primeras mujeres universitarias, moderado por Rubén Darío Álvarez.

En Unibac hay tres salones simultáneos destinados a la feria: el Pierre Daguet, Salón Raúl Gómez Jattin Y Jorge García Usta.

A las 2 de esta tarde, intervendrán Judith Cartagena, Hortensia Naizara y Alberto Salcedo Ramos.

A las 8 de esta noche, en el Teatro Adolfo Mejía, se cumplirá la inauguración oficial de la Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias.

El viernes

Conversatorio con el gran cronista Alberto Salcedo Ramos a las 3 y 45 de la tarde en la Cooperación Española, y conversatorio con el poeta Juan Manuel Roca as las 5 y 30 de la tarde.

Sábado

Conversatorio con Juan Gossaín, Unibac, 7 y 15 p.m.

Juan Gossaín y su libro Las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje

El libro “Las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje”, de Juan Gossaín, se presentará este sábado a las 7 y 15 de la noche en el Salón PierreDaguet de Unibac, dentro de la Feria Latinoamericana del Libro Cartagena de Indias. Entrada libre.

“Ese libro nace de la forma más curiosa del mundo, son crónicas que yo publico cada 15 días en el diario El Tiempo y entre una y otra, en medio de los temas de actualidad, procuro intercalar una crónica sobre el lenguaje, que es un tema que me apasiona y me cautiva”, contó el escritor a Colprensa.

“Y así fueron saliendo 10 y 20 crónicas sobre el tema y no sabía que los señores de la empresa Intermedia Editores estaban coleccionando mis trabajos sobre el lenguaje y de pronto un día me llamaron y me dijeron que habían recopilado todas las crónicas y querían publicarlas. Entonces me dieron una sorpresa y me pidieron unas crónicas inéditas que no hubieran sido publicadas para publicar este libro”.

“Mi padre y mis abuelos eran libaneses de nacimiento y llegaron como emigrantes a Colombia a principio del siglo XX. Ellos no hablaban ni una sola palabra del español y mi padre decía que el problema no eran las palabras sino que incluso era más grave, porque todo radicaba en el alfabeto.He notado una cosa en los seres humanos y es que cuando me pregunta cuáles son las palabras más bellas de la lengua castellana, puede variar dependiendo de quién responda. Las mujeres suelen inclinarse más por palabras relacionadas con el amor o con los sentimientos y a ellas les encantan palabras como cariño, amor, afecto, entre otros. En cambio, los hombres son más prácticos porque escogen palabras como trabajo, lucha, etc.

Personalmente, han terminado por gustarme, entre muchas otras, dos palabras que me fascinan y que son agua y árbol, porque cuando yo oigo la palabra agua, es tan fresca, sensual y tan de los sentidos que le confieso que cuando la escucho me da sed y siento que me está pasando por la garganta”.

Una feria para los cartageneros

La Feria latinoamericana del libro Cartagena de indias comienza a surgir en el año de 2005, cuando su creador el escritor y poeta Walter Caicedo, se reunía en la biblioteca Distrital Jorge Artel ,a las afueras de la zona céntrica de la ciudad de Cartagena, con amigos escritores y poetas algunos ya con trabajo reconocido y otros en sus inicios.

Allí se reunían las días sábados en la zona suroccidente de la capital del departamento de Bolívar Cartagena, en las horas de la mañana con niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas en general a escucharse leer, cuentos, poemas, observar películas y documentales para después compartir sus pensamientos y escribir sus primeros textos.

Hoy, en el año de lo posible 2018, nace para Cartagena, Colombia y Latinoamérica, esta feria latinoamericana, gracias a un grupo de amigos gestores culturales, profesionales en diferentes áreas, apasionados en promoción de la lectura, la escritura y la oralidad.