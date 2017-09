Cartagena en 25 íconos de su historia

La artista Ruby Rumié hizo el afiche del XII Cartagena Festival de Música 2018, con 25 retratos de personajes que señalaron un rumbo al destino del siglo XX en la ciudad.

Convocó a diez autoridades en distintas disciplinas y cada uno escogió a sus 25 personajes cartageneros, que sumaron más de doscientos, pero sólo quedaron los 25 con mayor votación.

Así quedaron: Fernando Vélez Daníes, Joe Arroyo, Pedro Laza, Sofronín Martínez, Antonio “Toño” Fuentes, Etelvina Maldonado, Luis Carlos López, Germán Espinosa, Clemente Manuel Zabala, Jorge Artel, Jorge García Usta, Luis Felipe Jaspe, Adolfo Mejía, Cecilia Porras, Enrique Grau, Daniel Lemaitre Tono, Concepción Jiménez de Araújo, Carlos Crismatt, Dorothy de Espinosa, Delia Zapata, Héctor Hernández Ayazo, Víctor Nieto Núñez, Carlos “Petaca” Rodríguez, Nereo López y Manuel Lefranc.

“La propuesta era resaltar personajes fallecidos destacados por la pasión, la ética y el amor con que hicieron su trabajo en su vida, en distintas profesiones: empresarios, médicos, músicos, pintores, escritores, deportistas, cantantes, bailarinas, abogados y gestores culturales, entre otros”.

La idea buscaba encarar el sentido de orfandad, cortar el pesimismo,recuperar héroes contemporáneos, más allá de la Colonia y la Independencia. Por supuesto, se descubrieron personajes. La consulta se hizo a Alberto Araújo Merlano,Alberto Abello, Emiro Santos García, Sergio Paolo, María Teresa Ripoll, Yolanda Pupo de Mogollón, Isabel Cristina Ramírez, Roberto Burgos Cantor, Raúl Porto Cabrales y Adolfo Meisel Roca.

Esta iniciativa pretende cerrar el círculo vicioso de que Cartagena es una ciudad encallada, sin futuro, que siempre está tocando fondo. Y abrir una sensibilidad y una conciencia de ciudad: si fuimos capaces de levantarnos después de las guerras de Independencia, por qué no recobrar la confianza y desanudar la orfandad institucional en un siglo XXI que como ninguno de los anteriores, la ciudad tuvo otro momento económico. Estos personajes escogidos nos retratan algo perdido: la palabra de honor, el respeto y la ética. Gente que podía morirse de vergüenza si su palabra no se cumpliera. Hoy precisamente cuando la vergüenza ya no existe, estos elegidos son nuestros héroes, hijos sobresalientes de nuestra ciudad y ejemplos de la región ante el país. Y es una lección para lo que amamos: no podemos siempre resaltar lo negativo en los hijos y no rotularnos de que siempre serán un traste porque descendemos a una profecía auto cumplida. En 2018 en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, incluiremos los doscientos personajes cartageneros de los cuales diez seleccionadores eligieron sus 25. El afiche “Los 25 +” está concebido como estampillas memorables y coleccionables de los personajes. Y cada uno nos devolverán la memoria de una ciudad y una pasión a lo largo de la vida”.

DATO:

El 5 de enero de 2018 comienza la próxima edición del festival. Concluye el 16 del mismo mes.