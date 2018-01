¿Cómo surgió la idea de hacer en Cartagena, la fiesta de amigos más grande del mundo?

Todo empezó hace treinta años cuando François Pasquier, regresó de un largo viaje a Montreal, Canadá, y al final del crepúsculo, sintió la nostalgia de encontrarse con sus viejos amigos, y los llamó uno a uno por teléfono para una cena. A medida que los llamaba se acordaba de otros amigos que había dejado de ver, y la lista creció tanto, que ya no cabían en su casa. Entonces se le ocurrió la idea descabellada y feliz de hacer una cena gigantesca en un espacio público. Pasquier eligió en el mapa de la ciudad, un punto en donde pudiera reflejarse lo más entrañable y emblemático del paisaje. Les pidió que vinieran todos vestidos de blanco. Los amigos llegaron a pie a la cita. Cenaron, brindaron, escucharon un poco de música, celebraron los dones de la amistad en el tiempo, y al final de la noche, estaban tan felices que prometieron encontrarse el próximo año. Esos amigos de aquella cena de nostalgia, replicaron cada año la idea y la diseñaron "con los principios de la amistad, el sentido del secreto, el esfuerzo, la igualdad, la cortesía, el respeto", precisan Paula Peña y Geraud Manet, organizadores de esta primera versión de Le Dine en Blanc que se realiza en Cartagena, el 12 de enero de 2018. También ellos, como Pasquier diseñaron un mapa de la ciudad, pensando en mantener la filosofía de ese encuentro: "En primer lugar, este es un evento realizado por voluntarios, no tiene fines de lucro, nadie va en vehículo, todo el mundo va a pie, no hay estratos sociales, no tiene sello político ni religioso, no está al servicio de intereses particulares, sino colectivos. Es un evento en orden, impecable, que propende por el disfrute de valores humanos como la amistad", recuerda Geraud Manet. Aquella experiencia de amigos consolidada con el nombre de Le Dine en Blanc se ha realizado en 80 ciudades y en 30 países alrededor del mundo.

¿Cómo se vivirá esta experiencia en Cartagena?

"Como un encuentro singular, humano y artístico, con música, artesanía y gastronomía local", dice Paula Peña. "En París este evento convoca cada año a más de 10.000 personas. En Cartagena los invitados acuden a cuatro puntos de la ciudad, y el lugar definitivo solo se sabe cuando los invitados reciban de manos de los organizadores, una canastilla de Women Together, forjada por una comunidad de mujeres colombianas, adornada con borlas tejidas por artesanas de San Jacinto. Allí en esa canastica estará el el primer mapa de la sorpresa de la noche, la agenda de los sabores, una botella de champaña y un pañuelo blanco bordado por las mujeres artesanas de la Fundación Sí creo en Cartagena, frase que reafirmará en esa noche el sentido de pertenencia del ser cartagenero. Ya en el lugar elegido para el encuentro, la cena de blanco, se agitarán las servilletas para iniciar este ritual de amistad y celebración de los dones de la música, el sabor del vino y el encanto de la música", dice con emoción Paula Peña.

La cultura no pasa en blanco

La noche no pasará en blanco, dice con humor Geraud Manet. Estarán la Orquesta Sinfónica de la Fundación Tocando Puertas, integrada por niños y jóvenes músicos de barrios pobres de Cartagena, la banda de música afro cartagenera Bazurto Social Club, grupos locales de música y danza, los destacados diseñadores colombianos Hernán Zajar, Carlos Arturo Zapata, Natalia Vaquero, Lina Cantillo, Divina Castidad, Lina Osorio, Artesanías de Colombia, Joyería Cano, entre otros. También la gastromía y los dulces de la tradición cartagenera, estarán presenten en esta noche singular.

"A la medianoche habrá un espectáculo sorpresa con fuegos artificiales que llenará el cielo de Cartagena, de paisajes impactantes y novedosos", agrega Paula. En ese instante, los asistentes enarbolarán su pañuelo bordado bajo el cielo de Cartagena, iluminado de luces multicolores, evocando el deseo de paz entre todos los colombianos. El video del lugar emblemático de Cartagena se integrará a los videos de los lugares del mundo que han tenido el privilegio de realizar Le Dine en Blanc.

“No se trata de hacer una fiesta en una de las ciudades más bellas del mundo, llegar y partir, sino celebrar y exaltar sus propios valores y hacerlos visibles a los visitantes de distintos lugares del planeta que nos visitaran esa noche”, explica Paula Peña, quien junto a Geraud Manet, obtuvo la franquicia del evento para Colombia. “Es una bellísima oportunidad para continuar multiplicando el deseo del ser que quiso reunir a sus amigos hace treinta años".

La gente que apoya este evento es plural como los que asisten al encuentro. Los artistas, los músicos, las manos de las artesanas, las dulceras tradicionales que han preservado una tradición en Cartagena, los diseñadores y los viajeros. El evento ha contado con el apoyo de aliados diversos como la Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar, Instituto de Cultura y Turismo (Icultur), Cámara de Comercio de Cartagena, Procolombia, el sector hotelero, Fundación Sí creo en Cartagena, entre otros. "La única marca aquí es Cartagena, y sin duda, esta versión colombiana, tendrá el sabor de Cartagena", reafirman sus organizadores.

Un evento sostenible, más no lucrativo

La otra filosofía de este encuentro de amigos que se ha realizado en los lugares más recónditos del planeta, es la sostenibilidad sin el sentido lucrativo o comercial. Los recursos del evento tienen también propósitos benéficos al sector de los artesanos locales de Cartagena y Bolívar, y su recaudo busca cubrir los costos de su realización, la producción de un video en el que Cartagena será la protagonista de la fiesta de amigos más grande del mundo. Al final de la ceremonia, los invitados, sentados en mesas pequeñas de 71 por 81 centímetros no dejarán ninguna señal de basura. Ese es también uno de los principios del evento. El color blanco se agigantará bajo el cielo de Cartagena, tan solo para evocar a aquel hombre nostálgico que quiso reencontrarse con sus amigos en una cena, escuchando la música de su tierra y celebrando los sabores elegidos para la noche. En 2019, el encuentro será en otro punto lejano del planeta.