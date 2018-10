¡Cartagena, a ritmo de guitarras!

La guitarra suena en Cartagena, con todos los matices, ritmos y géneros.

Es la más grande cita que tiene Cartagena con la guitarra.

Un festival ecléctico, diverso, incluyente, que abarca la guitarra clásica, moderna y contemporánea.

Virtuosos y consagrados, y jóvenes talentos locales, convierten este festival en una oportunidad cultural inigualable.

La Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía, integrada por estudiantes del Conservatorio de Música de Unibac, dirigidos por Heiner Bernal, abre a las 7 y 30 de esta noche en el Teatro Adolfo Mejía, el V Festival Internacional de Guitarra Cartagena de Indias.

Esta quinta versión del festival presentará en Cartagena, a Thomas Leeb, Quist, Wike Dawes, Chip Handerson, Andrew López Ríos, Sonia Díaz, Eduardo Jasbón, Leonardo Guzmán, Juampy Juárez, Eduardo Antonio León Bolaño, Carlos Mario Muñoz, Ángela Tapias, Kevin Blaker Goodwin, Sander Sangregorio Díaz, la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía de Unibac, entre otros.

Este festival es organizado por la Fundación Guitarras por Cartagena, dirigido por Eduardo Jasbón y presidido por Claudia Fadul.

Se prolonga hasta el 14 de octubre, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Han sido invitados viretuosos de la guitarra de Cartagena, el país e invitados internacionales.

El viernes 12, en la Plaza de La Proclamación, a las 7 de la noche, estará en el escenario la Unibac Big Band, orquesta integrada por 33 talentosos músicos dirigidos por Silvia Cartusciello, con un amplio repertorio de melodías americanas, boleros y música del Caribe.

Este mismo día se presentará como solista, el músico Sander Sangregorio, estudiante del programa de Música de Unibac.

La guitarra convoca audiencias

Como parte de la agenda académica del Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, el viernes 12, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Unibac, se ofrecerán clases magistrales a cargo de maestros internacionales y de manera gratuita, a los interesados en la interpretación de la guitarra en diferentes géneros.

Mike Dawes

Es una de las grandes estrellas en este festival de 2018.

Mike Dawes es un guitarrista inglés conocido por componer, hacer arreglos y realizar múltiples partes simultáneamente en un solo instrumento mediante técnicas extendidas y micro-técnicas.

Es aclamado como uno de los mejores y más creativos intérpretes de guitarra fingerstyle moderna del mundo.

Su álbum debut con CandyRat Records recibió fuertes elogios de la crítica y generó una variedad de giras mundiales y sencillos, especialmente un arreglo de "Somebody That I Know to Know" de Gotye. El single principal de la segunda versión de Dawes ERA, un arreglo de "One" de Metallica, se volvió viral con más de 30 millones de visitas en su primera semana de lanzamiento.

Dawes también es el guitarrista principal de Justin Hayward de The Moody Blues, y aparece en múltuples DVD y PBS, especialmente 'Spirits ... Live', que debutó en el n. ° 2 de la lista Billboard de EE. UU.

Mike Dawes ha acumulado alrededor de 80 millones de visitas a videos en línea. Fue votado como el "Mejor guitarrista acústico del mundo en este momento" por la revista MusicRadar & Total Guitar en una encuesta de lectores de diciembre de 2017.

Sander Sangregorio Díaz

El guitarrista Sander Sangregorio Díaz (Saloa, Cesar, 1993), explora diversos géneros con su instrumento. Comenzó a tocar la guitarra a los 12 años, motivado por músicos de la región.

En los primeros años no tuvo la suerte de contar con maestros de formación académica, pese a ello, logró aprender de algunos músicos locales empíricos, quienes compartían su conocimiento. A los 19 años decidió asumir la música como su profesión y comenzó sus estudios formales en el conservatorio Adolfo Mejía también conocido como Institución Universitaria Bellas Artes.

Ha participado en el Festival de jazz de Mompox, Sinú Jazz, y en el Festival Internacional de guitarra de Cartagena con la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía, entre otros.

Eduardo Antonio León Bolaño, un joven talento

A la edad de 14 años, por decisión propia y autodidacta, empezó a aprender a tocar la guitarra, con el famoso método relámpago de guitarra, que sólo traía acordes básicos, y algunas canciones.

Ingresó a la institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, hizo cursos, aprendió teoría musical, solfeo y guitarra con el maestro Reny Grisolles. Luego de 6 meses no pudo seguir sus estudios formales, por motivos económicos. Se dedicó a investigar compositores de guitarra clásica como Francisco Tárrega, Antonio Lauro y Agustín Barrios Mangoré ,y de la guitarra flamenca como Paco de Lucía y Tomatito.

En el año 2012 ingresó a la Fundación Batuta donde aprende a tocar la viola y participó en la orquesta de cámara.

En 2015 ganó una beca de la Gobernación de Bolívar y retomó estudios. En 2016 se presentó en la carrera profesional de Maestro en Música, en la cátedra de guitarra clásica a cargo del maestro Roberto Angulo, y actualmente cursa quinto semestre, bajo la tutoría del maestro Mauricio Villar.

TEMAS Festival Internacional de Guitarra de Cartagena de Indias