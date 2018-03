Cine Móvil y bajo las estrellas

Ficci es un sueño con alas hacia 46 municipios del departamento de Bolívar y 36 corregimientos, gracias a la alianza con la Gobernación de Bolívar, Icultur, Cine Colombia, y la organización del Festival de Cine de Cartagena, que lleva el cine colombiano y del mundo a los cuatro puntos cardinales del mapa regional.

En estos escenarios al pie del río Magdalena, donde jamás se había proyectado cine, Ficci llega con un vehículo cargado de ilusiones, y a la intemperie, genera una experiencia inigualable como la de compartir el buen cine en pantalla gigante, ante audiencias infantiles, juveniles y adultos mayores.

Es el segundo año consecutivo en que Ficci, cumple esta hazaña en Bolívar. Se trata de llegar a más de 60 mil espectadores, generando cerca de 600 empleos directos "y contribuyendo al acervo de contrenidos audiovisuales de calidad en las 61 bibliotecas públicas del departamento", precisa Lina Rodríguez, directora general de Ficci.

Pero estas alianzas con el sector público y privado, buscan además que la experiencia exitosa sea replicada por los gobernantes y apoyen los 70 festivales de cine que hay en Colombia. No solo para enriquecer y estimular la formación de audiencias, sino para generar entre espectadores, a los futuros creadores de cortometrajes, documentales y largometrajes, que cuenten y recreen la múltiple realidad del país. La voz unánime en este Ficci 58 es que Colombia vive el mejor momemto de su cine, no solo en cantidad de producciones sino en calidad de realizaciones.

En estos momentos, Cartagena fortalece la industria del cine, a través de Puerto Ficci que "reúne a los profesionales del sector y que durante cuatro años ha tenido el respaldo del Cluster de Industrias Culturales y Creativas, y que recientemente, además, se ha visto fortalecido por el apoyo de Idartes, la Cinemateca Distrital e Invest in Bogotá", señala Liliana Rodríguez. Uno de los grandes protagonistas de este Puerto Ficci es el desafío que empezó con grandes resultados: Bogotá Cinematográfica, en la que el mismo presidente Juan Manuel Santos, se ha involucrado no solo como presidente y Premio Nobel de Paz, sino como cinéfilo.

"Soy el único presidente de Colombia que más ha asistido al Festival de Cine de Cartagena, no ha habido un solo año de mi gobierno en el que yo no venga al festival de Cartagena", dijo en la noche inaugural del 28 de febrero de 2018. Y confesó que si su destino no hubiera sido el de ser presidente, tal vez hubiera seguido el camino del periodismo o el del cine.

Cine Colombia, patrocinados oficial de Ficci, abrió sus 13 salas de cine para este festival 58.

El cine está en todos los espacios. No solo bajo las estrellas y en los municipios y corregimientos de Bolívar. Está en Cartagena, como una luz que irradia nuevas posibilidades de reiventar la vida entre nuestros semejantes. GTG.