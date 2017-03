Cine para entrar al infierno y al paraíso

Cartagena tocada por el cine en sus cuatro puntos cardinales. El mejor cine del mundo gratuito capaz de iluminarnos y desquiciarnos, y una magistral agenda académica.

A las 10 de la mañana de hoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española, se cumplirá el Masterclass con el genial director Apichatpong Weerasethakul“el artista como médium”, quien conversará con la directora artística de Ficci, Diana Bustamante Escobar.

El genial director nos ofrenda su inusitada lectura del mundo y la vida en filmes como Cementerio de esplendor (2015), en donde unos pacientes de un pabellón de un hospital que sufren una extraña enfermedad del sueño, son sanados con una terapia lumínica para escapar a “la enfermedad de la realidad”.

En la cancha de fútbol del hospital existió un cementerio, y los pacientes se sumergen en un tiempo parecido al de la muerte o al de los sueños. Anoche, en el Teatro Adolfo Mejía, el singular director Apichatpong Weerasethakul recibió homenaje de Ficci, y deslumbró a la audiencia con su sabiduría y su manera de transformar la realidad en arte. Todas sus películas se exhiben en Cartagena. Una sorpresa imperdible.

Bruce Spiegel dice que su pasión por el jazz empezó a sus ocho años cuando escuchó la canción “Tus pies son demasiados grandes”, de Fats Waller. Desde entonces su pasión por el piano como instrumento del jazz, lo ha perseguido a lo largo de su vida.

Está en Cartagena y en Ficci se estrenará a las 11 de la mañana de hoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española, el documental sobre Bill Evans: “Tiempo recordado” (2015), que en 27 minutos abarca ocho años de investigaciones, diez entrevistas a amigos músicos del artista y un largo recorrido por la vida y obra de uno de los grandes músicos de jazz. Es la primera vez que se exhibe en América Latina.

En la exhibición del documental, intervendrán el músico Francisco Zumaqué y el poeta e investigador Miguel Iriarte. El documentalista concedió una entrevista a El Universal, que publicaremos próximamente.

Denis Lavant es sencillamente un actor genial. Verlo actuar en filmes como Tuvalu (1999), una película surrealista casi muda y en blanco y negro, nos remite al arte callejero, al ingenio circense, al espíritu de las emociones del cuerpo que no requieren de sílabas sino de parpadeos y aleteos de manos.Es más que un artista chaplinesco: el horror y la maravilla del mundo penden de su rostro y sus ademanes.

En Ficci se exhiben siete películas en donde el rostro de Denis Lavant, quien recibe un Tributo en Cartagena, nos llevan a conocer un nuevo sendero de la condición humana. Podemos admirar su grandeza en Los amantes del Pont-Neuf (1991), Beau Travail (1999), Mr. Lonely (2007), Holy motors (2012), Journey to the west (2014), y Eva no duerme (2015).

“La piel es el idioma en Lavant”, precisa Diana Bustamante. Esa es su marca y la última de las fronteras. Su mirada es inquietante y perturbadora, agrega Diana. Esa capacidad de transmitir emociones, sentimientos, enigmas del corazón y el deseo, lo ha llevado a ser uno de los grandes actores de nuestro tiempo.

El tributo a Lavant se cumple gracias al apoyo del Año Colombia Francia 2017, la Embajada de Francia y el Institut Francais.

Actuar es otra manera de ascender al infierno o sumergirse en el paraíso. El actor francés Vincent Cassel, quien a las 8 de esta noche en el Teatro Adolfo Mejía recibe el Tributo de Ficci, es una prueba de ello. No le interesan los personajes planos y buenos, sino los atormentados y malvados, porque cree que cada ser humano lleva su propio infierno consigo mismo. La pasión, el instinto animal, la violencia, el placer, la independencia, son sus fuerzas tutelares como actor.

Esta noche se exhibirá El odio, de Mathieu Kassovitz. Cassel es el tirado coreógrafo en Cisne negro (2010); el proxeneta de Promesas del Este (2007), y la nueva sorpresa en Solo el fin del mundo (2016) de Xavier Dolan, Gran Premio del Jurado y Premio del Jurado Ecuménico en Cannes.