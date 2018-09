Academia de Hollywood no introducirá en 2019 el Óscar a mejor cinta popular

La Academia de Hollywood anunció hoy que no introducirá en la 91 edición de los Óscar, que se celebrará el 24 de febrero de 2019, la nueva categoría de mejor película popular y aseguró que continuará estudiando la incorporación de este premio a su lista de reconocimientos.

"Ha habido un amplio rango de reacciones en la incorporación de un nuevo premio y reconocemos la necesidad de un mayor debate con nuestros miembros", señaló hoy en un comunicado la consejera delegada de la institución, Dawn Hudson.



"Hemos hecho cambios en los Óscar a lo largo de los años, incluyendo este año, y continuaremos evolucionando pero respetando también el increíble legado de los últimos 90 años", añadió.



El anuncio de este nuevo galardón en los Óscar, que se conoció a comienzos de agosto, despertó una controversia notable en la industria cinematográfica, cuyos integrantes, en su mayoría, no comprendieron por qué se debe reconocer a una mejor película popular más allá de la categoría reina de mejor cinta.



El anuncio también alteró los planes publicitarios y las campañas de las películas con opciones para los Óscar, que quedaron descolocadas ante esta nueva categoría.



La Academia admitió hoy en su comunicado que crear un nuevo galardón cuando ya han pasado nueve meses del año en curso podía crear problemas de cara a las nominaciones para los largometrajes que ya habían sido estrenados.



Por otro lado, la Academia confirmó que en 2019 sí incluirá otros cambios ya desvelados en agosto, como que la gala no supere las tres horas de duración y que entre seis y ocho estatuillas se entreguen durante las pausas publicitarias.



Los ganadores de estos premios aparecerán en diferido en la retransmisión por medio de clips editados.



Los cambios que la institución trata de introducir en los Óscar están relacionados con la baja audiencia televisiva de los últimos años de la ceremonia más importante del cine.



La gala de 2018, en la que "The Shape of Water" fue proclamada mejor película, fue la menos seguida de la historia de los Óscar.



La Academia también anunció hoy que la 92 edición de sus premios se celebrará el 9 de febrero de 2020, dos semanas antes de la fecha previamente anunciada del 23 de febrero.