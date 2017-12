Con su sable de luz, Daisy Ridley regresa a Star Wars

Daisy Ridley pasó de la oscuridad al estrellato internacional cuando J.J. Abrams la eligió para el papel protagónico en la nueva trilogía de Star Wars, y su personaje de Rey rápidamente se convirtió en favorito de los fans y una inspiración para niñas alrededor del mundo.

La actriz británica de 25 años regresa al universo de Star Wars en "The Last Jedi" ("Los últimos Jedi"), que se estrena el viernes.



Ridley conversó recientemente con The Associated Press sobre Rey, Mark Hamill y la visión del director Rian Johnson.



AP: ¿Te sentiste más preparada esta segunda vez?



RIDLEY: Es difícil, uno piensa que la segunda vez será como, 'Ay sí, estoy sobrada'. Pero no. Era un nuevo compañero de escena, una nueva historia... simplemente un nuevo sentimiento. Nuevo director. Nuevo guionista. Era mucho lo que había que asimilar. Y entonces las cosas se establecen, como suele suceder, y una está bien.



AP: Rian Johnson no solo escribió sino que también dirigió "The Last Jedi". ¿Cómo cambió esto las cosas para ti?



RIDLEY: John (Boyega) y yo tuvimos un almuerzo con él en agosto o septiembre, cuando él estaba cerca de terminar la historia, y pudimos hacerle preguntas. Esa es la belleza de trabajar con un guionista/director: puedes preguntarle cosas directamente y las cosas pueden suceder de manera inmediata. Pero también fue gracioso porque no creo que Rian haya cambiado nada. Yo le decía, "No estoy segura sobre esto". Pero él no cambió nada porque no necesitó hacerlo. Es solo que a nosotros nos tomó un segundo decir "Okey, hacia allá es que va esta historia".



AP: En "The Force Awakens" ("El despertar de la fuerza"), Rey pierde a su mentor Han Solo, es separada de su amigo Finn y debe salir en busca de Luke. ¿Qué le pasa por la cabeza?



RIDLEY: Creo que ella no sabe a ciencia cierta lo que le pasa por la cabeza. La han enviado a hacer esto y va más allá de cualquier cosa que haya conocido. Ella solo ha tratado de hacer lo correcto y de ayudar a otras personas y en realidad no ha parado un segundo. Aun interpretándola, yo misma no estaba segura. Traté de representar esperanza y buscar una respuesta, pero graciosamente la primera vez no sabía a dónde iba esto. Lo que sea que Rey está tratando de alcanzar, el público está tratando de alcanzarlo con ella. ¿Por qué está ahí? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es esto? Y el tipo de preguntas más grandes sobre el bien y el mal y por qué la gente hace lo que hace.



AP: Hay fotos chistosas tuyas con Mark Hamill en el plató, incluyendo una de él sobre tu espalda, como Yoda lo cargó una vez. ¿Qué tal fue trabajar con Hamill?



RIDLEY: És muy chistoso. Trabajar con John fue reconfortante porque éramos muy buenos amigos y trabajar con Harrison (Ford) fue reconfortante porque me recuerda a mi papá. Con Mark, su hija tiene mi edad, así que, nuevamente. Y no sé, ... él hace que todos en el plató se sientan muy felices y tomados en cuenta. Creo que Mark y Harrison y Carrie (Fisher) saben hacer que todos se sientan parte de esto.



AP: ¿Te ha sorprendido de algún modo la recepción que ha tenido Rey?



RIDLEY: Me parece realmente gracioso que mucha gente diga "Rey es Snoke" o "Rey es otra cosa". íDéjenla en paz! No, ella no es alguien más, es solo ella. No tiene que ser como Luke, no tiene que ser como Leia... No creo que hablarían así de personajes masculinos.



AP: ¿Qué piensas del regreso de J.J. Abrams para dirigir el Episodio IX?



RIDLEY: Literalmente rompí a llorar. Dije,"íAy Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío!". Le mandé un email diciendo "Estoy literalmente llorando". Y él me dijo, "íYo también!".