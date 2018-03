El Festival de Cine de Pekín censura la película 'Call me by your name'

A pocas semanas de iniciar El Festival de Cine en Pekín, China, que este año celebra su octava edición del 15 al 22 de abril, se conoció que la película ‘Call me by your name’, ganadora del último Óscar a mejor guión adaptado, fue retirada de su programa.

La película, dirigida por Luca Guadagnino, relata el enamoramiento de un juguetón italoestadounidense de 17 años y un estadounidense en sus veintes. Guadagnino, suele realizar películas de drama y pasión, que son bastante absorbentes. ‘Llámame por tu nombre’ es su más reciente película y es otro de embelesamiento de los sentidos, aunque en esta ocasión si hay un centro narrativo que logra unir todas las superficies sensuales y las emociones agitadas.

Sin embargo, su relató no podrá ser visto por los visitantes a El Festival de Cine en Pekín porque en las últimas horas fue cancelada. Los organizadores del evento cultural no especificaron las razones por la que se determinó el retiro de la película, pero se asocia a una pauta común en China, de retirar o cancelar espectáculos con temática gay.

En Pekín se han suspendido en varias ocasiones ciclos de cine gay, concursos de belleza dirigidos a este tipo de colectivos, y las relaciones LGBT están prácticamente ausentes de cualquier película o serie de televisión producida localmente.

Cabe recordar que El Festival de Cine de Pekín es una de las más importantes citas del séptimo arte en China y cada edición logra reunir destacadas estrellas del cine europeo y de Hollywood.