El Universal te invita a ver Los Pitufos en la Aldea Perdida

En esta nueva aventura totalmente animada de los Pitufos, un misterioso mapa impulsa a Pitufina y a sus mejores amigos Filósofo, Tontín y Fortachón a una emocionante carrera a través del Bosque Prohibido, lleno de mágicas criaturas, para encontrar una recóndita aldea perdida antes de que lo haga el malvado hechicero Gargamel. Embarcados en un apasionante viaje lleno de acción y peligro, los Pitufos están en camino de descubrir ¡el mayor secreto en la historia Pitufa!

Este filme dirigido por Kelly Asbury tiene un casting estelar para las voces. El 16 de enero de 2015, Mandy Patinkin fue incluido al elenco de la película para dar voz a Papá Pitufo, que anteriormente era interpretado por Jonathan Winters. El 14 de junio de 2015, Demi Lovato fue incluida para interpretar a Pitufina y Rainn Wilson como Gargamel.

Bases del concurso

Sorteo de entradas dobles para que nuestros seguidores de El Universal, disfruten de la función promocional de la película “Los Pitufos”, que se proyectará este domingo 2 de abril a las 10:00 a.m. en Royal Films San Felipe. Para ser ganador debe cumplir con las siguientes reglas: Regla 1. Las primeras diez (10) personas que contesten correctamente la pregunta, serán ganadoras de un pase doble para disfrutar la función promocional de la película “Los Pitufos”. Regla 2. La respuesta no debe tener errores ortográficos (incluye uso de mayúsculas y tildes). Regla 3. Respuestas en mayúscula sostenida no serán tenidas en cuenta. Regla 4. Respuestas editadas no serán tenidas en cuenta. Regla 5. Respuestas a través de mensajes privados o de correo electrónico, no serán tenidas en cuenta. Regla 6. La persona que haya concursado y ganado entradas, no puede volver a participar. Regla 7. El concurso sólo es válido para nuestros lectores de #Cartagena