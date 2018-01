En medio de los más grandes escándalos sexuales que se han presentado en Hollywood, este domingo comienza la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión, que se verá en vivo y en directo por TNT.

En la noche de este 7 de enero se presentará la edición número 75 de los Golden Globe, donde ‘The Shape of Water’, del cineasta mexicano Guillermo del Toro es la máxima favorita en la categoría de cine, luego de obtener siete nominaciones. Como Mejor Película Extranjera compite la cinta chilena ‘Una Mujer Fantástica’. En televisión destacan las seis postulaciones de la miniserie ‘Big Little Lies’, además de ‘Feud: Bette and Joan’, ‘The Handmaid’s Tale’ y ‘This is Us’.

La ceremonia, que contará con la conducción de Seth Meyers, será transmitida por TNT a las seis de la noche con la alfombra roja de este evento.

La ceremonia será transmitida desde el Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, siendo una ceremonia en la que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reconoce lo más destacado del cine y la televisión en la última temporada.

La siguiente cita será el 11 de enero con la edición 23 de los Critics´ Choice Awards, donde nuevamente Guillermo del Toro con ‘The Shape of Water’ es uno de los grandes favoritos.

Son galardones promovidos por la Asociación de Críticos Norteamericanos que se entregarán en la ciudad de Los Ángeles California.

Ahí no termina todo. El domingo 21 de enero se presentarán los Screen Actor Guild Awards, tanto a través del canal TNT con doblaje simultáneo, como en TNT Series en su idioma original.

Además, el 23 de enero en la mañana se transmitirá la rueda de prensa donde se darán a conocer los nominados a los Premios Oscar, mientras que el domingo 28 se emitirá la ceremonia de entrega de los premios Grammy, donde artistas como Juanes, se encuentra nominados.