Esto es lo que llega a Netflix en agosto

Agosto será un mes cargado de estrenos emocionantes y esperadas nuevas temporadas en Netflix.

El próximo 10 de agosto se estrena "La Casa de las Flores", una nueva serie de comedia protagonizada por Verónica Castro, en la que una floristería familiar funciona como fachada de secretos oscuros y situaciones delirantes. Mientras que la no menos particular familia "Ozark" regresará en una segunda temporada de la serie que lleva su apellido para saldar cuentas pendientes con la mafia mexicana. También se estrena la quinta temporada de "The Blacklist", en la que “Red” Reddington acudirá a su excéntrico ingenio para deshacerse de los más peligrosos criminales.

Por su parte, los amantes de la fantasía tendrán un buen motivo para maratonear con el estreno de "The Innocents", una historia de romance paranormal en la que dos jóvenes descubren que tienen poderes sobrenaturales mientras enfrentan fuerzas oscuras; y con "Gul", la historia de una inexperta interrogadora militar que llega a un centro de detención clandestino y descubre que entre los reclusos hay engendros de otro mundo.

Y además llega la primera temporada de "(Des)encanto", la nueva serie de Matt Groening que tendrá 10 episodios y contará las aventuras de una princesa desencantada y alcohólica.

Este es el listado de las producciones que llegan a la plataforma.

Series

Ozark - Temporada 2 - 31 de agosto

La Casa de las Flores - 10 de agosto

(Des)Encanto - 17 de agosto

Better Call Saul - Temporada 4 - 7 de agosto

The Innocents - 24 de agosto

Gul - 24 de agosto

Marlon - Temporada 2 - 22 de agosto

Insatiable - 22 de agosto

El menú de los millonarios - 10 de agosto

Ultimate Beastmaster México: La Supervivencia del más Fuerte - 31 de agosto

The Blacklist - Temporada 5 - 31 de agosto

Ray Donovan - Temporada 5 - 7 de agosto

Películas

De Tal Padre - 3 de agosto

Perdida - 9 de agosto

Camino a Marte - 10 de agosto

El Paquete - 10 de agosto

La Sociedad Literaria y del Pastel de Cáscara de Papa de Guernsey - 10 de agosto

Un Espía y Medio - 11 de agosto

A War: La Otra Guerra - 12 de agosto

Big Fish & Begonia - 17 de agosto

A Todos Los Chicos De Los Que Me Enamoré - 17 de agosto

Avenida Cloverfield 10 - 24 de agosto

The After Party - 24 de agosto

Documentales

The Power of Grayskull: The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe

Los tiempos de Pablo Escobar: Temporada 1

Alejandro Sanz: What I Was Is What I Am

The Investigator: A British Crime Story: Temporada 2

The Magic Pill

Infantil

Trolls: The Beat Goes On!: Temporada 3

The Secret Life of Pets

Dinotrux Supercharged: Temporada 3

Pinky Malinky

Voltron: Legendary Defender: Temporada 7