Indignación en redes por imagen promocional de la película de terror 'It'

Este 2017 será el año del cine de terror, ya que llegan a la pantalla grande películas como El Aro 3, El Conjuro 2, Anabelle 2 y por su puesto ‘It’, el clásico diabólico basado en la novela de Stephen King.

En esta nueva versión, que se estrenará el 8 de septiembre de 2017, trae espeluznantes imágenes del payaso Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård.

El remake ha dado mucho de qué hablar por la fotografía promocional, la cual trae a un payaso con nueva apariencia y que envés de dar miedo a los usuarios, los ha dejado desconcertados. En las redes sociales los cinéfilos han demostrado su inconformidad con la imagen criticando el “pésimo Photoshop” y los memes no se han hecho esperar.

En la imagen se puede ver que el payaso vuelve para seguir persiguiendo a los niños y generar terror en ellos. Con el vestuario circense pero más oscuro que el anterior, ‘It’ regresa más preparado que nunca para atacar.

Actores como Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton, Javier Botet y Megan Charpentier, entre otros harán parte del elenco de la cinta.

I knew this new Pennywise looked familiar! pic.twitter.com/Ufjw4Ia8Pm

New Pennywise sewer pipe image from It + Old realistic Mario meme = Kill it with fire pic.twitter.com/7KliUWHSZC

— Hubert Vigilla (@HubertVigilla) 27 de diciembre de 2016