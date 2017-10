'It' supera estreno de Tom Cruise en taquilla de EEUU

Después de caer al segundo lugar el pasado fin de semana, la película "It" retomó el control de la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su cuarta semana de exhibición.

La cinta de terror superó a la nueva película de Tom Cruise "American Made" y "Kingsman: The Golden Circle", pero fue una pelea cerrada que podría cambiar de rumbo una vez que los estudios reporten el lunes las cifras totales actualizadas para el fin de semana.



De acuerdo con cálculos del estudio el domingo, la adaptación de la novela de Stephen King agregó 17,3 millones de dólares para ascender el primer lugar. La cinta ahora suma ingresos por 291,2 millones en salas nacionales.



"It" venció a la película de mayor ingreso del pasado fin de semana, "Kingsman: The Golden Circle", y la recién estrenada "American Made", que prácticamente empataron en el segundo puesto con 17 millones de dólares cada una. Los cálculos dieron a "American Made" una ligera ventaja, con aproximadamente 16.000 dólares más que la secuela de "Kingsman".



Dirigida por Doug Liman, "American Made" está recibiendo elogios por la actuación de Cruise como un piloto de la vida real que se convirtió en traficante de drogas y operador de la CIA. Liman también dirigió a Cruise en "Edge of Tomorrow", que tuvo un estreno de 28,8 millones de dólares en junio de 2014.



"Tom Cruise has set the bar so high for himself that anything less than No. 1 feels like a comedown. That's the conundrum he's in," said Paul Dergarabedian, the senior media analyst for comScore.



The film, which cost a reported $50 million to make, got a few weeks head start internationally, however, and has already raked in $81.7 million worldwide to date.



"Kingsman: The Golden Circle" fell about $56 percent in its second weekend in theaters, bringing its domestic total to $66.7 million.



"The Lego Ninjago Movie" se colocó en el cuarto puesto con 12 millones de dólares, mientras que la nueva versión de "Flatliners" se estrenó con un frío ingreso de 6,7 millones para ubicarse en el quinto.



A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.



1. "It", 17,3 millones de dólares

2."American Made", 17 millones.

3."Kingsman: The Golden Circle", 17 millones.

4."The Lego Ninjago Movie", 12 millones.

5."Flatliners" ,6,7 millones.

6."Battle of the Sexes", 3,4 millones..

7."American Assassin", 3,3 millones.

8."Home Again", 1,8 millones.

9."Til Death Do Us Part", 1,5 millones.

10."mother!" 1,5 millones.