La Bella y La Bestia podría no llegar a los cines de Rusia

La película de Disney, llegará a las salas de cine el próximo 16 de marzo. Sin embargo, la proyección de la cinta en Rusia esta en veremos debido a una escena homosexual en el contenido de esta.

Las autoridades culturales de Moscú planean revisar la escena y prohibir la película en caso de hallar que el personaje gay viole la ley sobre “la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales a los menores de 18 años”, aprobada en 2013.

En Estados Unidos, el propietario del autocine Henagar Drive-In Theatre de Alabama anunció en su pagina de facebook que no proyectará la cinta por la polémica escena. “Con gran tristeza tengo que decirles a nuestros clientes que no vamos a proyectar La Bella y La Bestia. No vamos a comprometer lo que la Biblia enseña”.

El personaje de la película es LeFou, quien al final de la cinta tendrá un momento gay al bailar con otro hombre. Cabe resaltar que es la primera vez que Disney contará con un homosexual dentro de sus películas, lo que ha llamado la atención de muchos fanáticos del esperado clásico.