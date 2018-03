La Casa de Papel, The Walking Dead y otros estrenos de Netflix en abril

Si eres seguidor de series como La casa de Papel, The Alienist, The Walking Dead o esperas por una nueva película, en abril podrás disfrutar de esta variada programación con los estrenos que trae Netflix para el mes de abril.

La empresa de entretenimiento promete producciones orginales cargadas de aventura y suspenso.

Las nuevas temporadas de series estáran disponibles. Por el lado de las peliculas, llega la comedia “La Peor Semana” protagonizada por Adam Sandler y Chris Rock y en los documentales se destaca Chef’s Table, un trabajo cinematrografico que reune a cuatro prestigiosos chefs de repostería para hacer deliciosas recetas, sabores audaces complementadas con historias de lucha y triunfo.

Aquí la lista completa de estrenos.

SERIES

Perdidos en el espacio: Temporada 1 (13/4/2018)

La familia Robinson naufragó a años luz de su destino y ahora debe mantenerse unida si quiere sobrevivir. Una nueva serie dramática basada en el clásico de los sesenta.

La casa de papel: Parte 2 (6/4/2018)

Mientras la policía está a punto de descubrir la identidad del Profesor, su falta de contacto con el equipo ocasiona un motín y el arresto de uno de los atracadores.

No necesitan presentación con David Letterman: JAY-Z (6/4/2018)

En su nuevo programa mensual con entrevistas a fondo y viajes al infinito de la curiosidad, el legendario David Letterman se sienta con el magnate JAY-Z.

The Alienist: Temporada 1 (19/4/2018)

El reportero John Moore se une al psicólogo Laszlo Kreizler para investigar a un asesino serial en la Nueva York de finales del siglo XIX.

3%: Temporada 2 (27/4/2018)

El siguiente Proceso se aproxima, y la Causa elabora un plan drástico para acabar con el ritual de una vez por todas. Michele se ve en una situación precaria.

The Letdown: Temporada 1 (21/4/2018)

Audrey, madre de un bebé de 2 meses, se une a un grupo de apoyo de padres primerizos y hace amigos excéntricos que se enfrentan a diversos retos y cambios en sus vidas.

Happy!: Temporada 1 (26/4/2018)

Un expolicía borracho devenido en sicario está perdiendo la razón: un unicornio animado que solo él puede ver lo impulsa a rescatar a una niña secuestrada por Santa.

Troya: La caída de una ciudad: Temporada 1 (6/4/2018)

Esta serie cuenta las aventuras de Paris y Helena, así como la historia del asedio espartano sobre Troya en los siglos XII y XIII a. C.

The Walking Dead: Temporada 7 (15/4/2018)

El grupo recuerda la violencia que ha sufrido y todos se preguntan qué otros horrores tiene Negan para ellos.

Los 100: Temporada 4 (1/4/2018)

Los 100 deben encontrar la forma de evitar que los reactores nucleares abandonados en la Tierra emitan radiación y envenenen el planeta.

Los culpables (1/4/2018)

Algunos exconsejeros vuelven al campamento de verano donde años atrás cometieron un crimen y se dan cuenta de que el pasado aún no ha muerto.

Gold Stars: La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA: Temporada 1 (1/4/2018)

Revive los momentos más recordados en la historia del fútbol y vive la pasión y el drama de los últimos 85 años de los torneos de la FIFA.

PELÍCULAS

La peor semana (27/4/2018)

Esta comedia dirigida por Robert Smigel se centra en la semana previa a la boda de los hijos de los protagonistas, Adam Sandler y Chris Rock.

6 globos (6/4/2018)

Una mujer conduce toda la noche por las calles de Los Ángeles con su hermano adicto y su pequeña sobrina a cuestas buscando un centro de rehabilitación.

Órbita 9 (6/4/2018)

Una mujer que ha estado sola en una nave espacial toda su vida se enamora de un ingeniero que le da un vuelco a su universo.

Candy Jar (27/4/2018)

Bennett y Lona se creen archirrivales en el club de debate. Y todavía no saben que son almas gemelas.

¿Usted no sabe quién soy yo? 2 (1/4/2018)

¡Ricardo, Crist y Valentino siguen metiéndose en problemas y parecen no haber aprendido nada! ¿Podrá Ricardo salvar su relación con Margarita o preferirá irse a España?

Disney - Cenicienta (1/4/2018)

Atormentada por los maltratos de su madrastra y hermanastras, esta jovencita ni se imagina que un encuentro casual con un extraño le cambiará la suerte para siempre.

McFarland: Sin límites (1/4/2018)

El profesor Jim White se muda a una comunidad predominantemente latina y entabla una relación con sus alumnos cuando se convierte en el entrenador de los atletas.

Hermanas (15/4/2018)

Sus padres deciden vender la casa donde crecieron, y entonces Kate y Maura deciden hacer una fiesta con mucho alcohol y sus amigos de la escuela.

Historias del canal (1/4/2018)

Cinco cortos que abarcan un siglo de vidas impactadas por el Canal de Panamá, desde 1913 al 2013.

Sun Dogs (6/4/2018)

Rechazado por la Marina pero resuelto a servir a su país después del 11 de septiembre, un hombre común hace vigilancia antiterrorista con una joven fugitiva.

Una (1/4/2018)

Una joven rastrea al hombre mayor que la acosaba de niña y ambos deben enfrentar el daño infligido 15 años antes.

El velo (15/4/2018)

El único sobreviviente de un suicidio en masa vuelve a la escena años después con un equipo de documentales y revive recuerdos oscuros y misteriosos fenómenos.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Chef's Table: Repostería (13/4/2018)

El postre es el primer plato esta temporada: cuatro prestigiosos chefs de repostería prueban deliciosas recetas, sabores audaces e historias de lucha y triunfo.

Mercury 13 (20/4/2018)

Documental sobre las mujeres que en 1961 se sometieron a duras pruebas para viajar al espacio y cuyos sueños quedaron en nada cuando todos los elegidos fueron hombres.

Kevin James: Never Don't Give Up (24/4/2018)

La estrella de la comedia Kevin James habla sobre la paternidad, la interacción con los fans, el helado y mucho más, en su regreso al stand up tras una larga ausencia.

Ram Dass, Going Home (6/4/2018)

A 20 años del derrame cerebral que le cambió la vida, Ram Das, el maestro espiritual y leyenda de los sesenta, reflexiona sobre la vida y la muerte desde su casa en Maui.

Todo sobre el asado (1/4/2018)

Esta excéntrica mirada sobre la cultura, costumbres y cocina argentinas se resume en el clásico asado, que es tanto comida como ritual.

Disney - El reino de los monos (1/4/2018)

Un macaco recién nacido y su madre enfrentan todo tipo de desafíos para sobrevivir a sus depredadores, y a ciertos integrantes de su propia manada.