Las apuestas de HBO para 2019

HBO ya tiene lo que serán sus apuestas claves en su oferta para el 2019, con nuevas series, nuevas temporadas y series que llegarán a su fin.

No eran pocos los anuncios que se esperaban en la reunión que se cumplió en Ciudad de México para conocer el contenido con los cuales HBO está dispuesta a competir en el 2019 en el duro mercado de la televisión paga, pero toda la prensa de América Latina reunida allí, quería saber sobre Games of Thrones.

Ya se sabía que esta legendaria serie, en su octava temporada, llegará a su final, que sus productores han tomado toda serie de medidas para mantener su contenido en absoluta reserva y que se habla de varios finales alternativos que se grabarán para que nadie sepa en realidad, como finalizará esta producción.

Lo único que las directivas pudieron adelantar, es que el inicio del fin comenzará en abril de 2019, cuando se estrenen los primeros capítulos de la octava temporada.

Se pudo confirmar que el proyecto de la precuela de ‘Games of Thrones’ (GOT) está en marcha, que George R.R. Martin está al mando en el proceso creativa de la misma, que contará con la hermosa actriz Naomi Whatts como una de sus estrellas, con una historia casi un milenio antes de GOT.

Las directivas de HBO están convencidas que lograrán superar el éxito obtenido con ‘Game of Thrones’ con algunas de las producciones que estrenarán en el 2019. Vale recordar que este tipo de proezas ya las han hecho, no olvidemos que antes del éxito mundial de GOT, ellos hicieron lo propio con ‘Los Soprano’.

Una de esas nuevas series en las cuales tienen fija la mirada es ‘Watchmen’, inspirada en la estética de los años sesenta, con un cómic de los años sesenta, pero desarrollada en la época actual. El elenco es de lujo con Regina King, Tim Blake, Jeremy Irons, entre otros. Además, la banda sonora es creada por la agrupación NIN.

Una de las propuestas nuevas para el próximo año será la primera temporada de ‘Euphoria’, la cual es producida por el rapero Drake, siendo una historia sobre adolescentes, oscura, que pueden llegar a ser muy fuerte por el tipo de temática que usa.

La genial Helen Mirren es la protagonista de ‘Catherine The Great’, una genial adaptación que ha necesitado más de dos años de producción para esta temporada.

DESDE AMÉRICA LATINA

Son varias las producciones que durante el 2018 se han venido realizando en distintas partes de América Latina, las cuales, se espera que se estrenen el próximo año, como ‘Pico da neblina’, una de las realizaciones que se gestaron en Brasil.

Una historia que parte de la idea de la legalización de la marihuana en Brasil, por lo que un narcotráficante ha tenido que dejar la ilegalidad para pasar a lo lícito, contando con la dirección de Fernando Meirelles, recordado por la dirección de la película ‘Ciudad de Dios’, esta vez junto a su hijo Quico Meirelles.

También se espera que se estrene la primera producción de HBO en Colombia, ‘Mil colmillos’, que ya se terminó de grabar en el país. Una obra de terror y suspenso dirigida por Jaime Osorio, que sigue la historia de un comando de elite en una misión en las profundidades de la jungla, para encontrar y destruir a un poderoso y misterioso líder. Grabada en el corazón del Amazonas, la serie cuenta con la selva tropical como un elemento clave.

En Brasil, también se grabó ‘El Huésped americano’, una serie de tan sólo cuatro capítulos. Escrita por Matthew Chapman y dirigida por Bruno Barreto, esta miniserie sigue el camino del presidente estadounidense Teddy Roosevelt, interpretado por Aidan Quinn, junto con el oficial del ejército brasileño Cândido Rondon, en una aventura para explorar regiones desconocidas y verse cara a cara con habitantes indígenas del Amazonas brasileño.

AL CIERRE

Game of Thrones no es la única serie que llegará a su fin. Otras producciones con un público, también tendrán sus capítulos de cierre en el 2019, como es el caso de ‘The Deuce’ en su tercera temporada. Creada por David Simon y George Pelecanos, protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, la serie cuenta la historia de la legalización y el auge de la industria de la pornografía entre los años 70s y 80s en la ciudad de Nueva York. En esta última entrega aparece la problemática de la epidemia del sida.

Además, llegará a su fin, ‘Veep’, en su séptima temporada. Ganadora de múltiples premios Emmy, está protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, quien encarna a Selina Meyer, la ex Presidente de los Estados Unidos, quien decide postularse una vez más para ser Presidente del país.

NUEVAS TEMPORADAS

Dentro de la series que tendrán nuevas temporadas causa gran expectativa la temporada número tres de ‘True Detective’, ahora protagonizada por Mahershala Ali que empezará a ser emitida a partir del 13 de enero del próximo año.

La comedia ‘Barry’ llegará a su segunda temporada tras ganar múltiples premios Emmy, con personajes mucho más oscuros, así como producciones como ‘Succession’ y ‘Crashing’, con su segunda y tercera temporada respectivamente.

A su sexta temporada llegará ‘Silicon Valley’ , inspirada en parte en las experiencias de su co-creador Mike Judge como ingeniero de Silicon Valley en la década de 1980, además de la segunda temporada de ‘Big little lies’, ganadora de múltiples premios Emmy y Golden Globes, regresa con una nueva temporada con Meryl Streep, interpretando a Mary Louise Wright, la mamá de Perry Wright.

Desde Brasil se estrenará la cuarta temporada de ‘Ps!’. Utilizando el mismo formato de la temporada anterior, PSI presentará una historia nueva cada dos episodios, con un total de cinco narrativas desarrolladas en 10 episodios.

También estará la segunda temporada de ‘El jardín del bronce’, realizada en Argentina. La nueva entrega de la serie creada por Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal trae una nueva historia en su segunda temporada. Joaquín Furriel vuelve a interpretar a Fabián Danubio, quien ahora se pone en la piel de investigador para resolver un caso que el detective César Doberti había dejado inconcluso.

Nuevamente desde Brasil, ‘La vida secreta de las parejas’, una historia en la cual se entremezclala política, sexo y poder, que dictan las reglas de la intrigante serie creada por Bruna Lombardi y Kim Riccelli.