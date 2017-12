"The Last Jedi": Casi 100 millones en fin de semana navideño

"Star Wars: The Last Jedi" recaudó la mayor cantidad en taquilla durante los cuatro días del fin de semana de Navidad, y sumó casi 100 millones de dólares a sus arcas, de acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer el martes.

Cuatro estrenos no pudieron dar alcance a la saga intergaláctica.



De las nuevas cintas, "Jumanji: Welcome to the Jungle", tuvo la mejor actuación. La aventura de Sony debutó en el segundo puesto con 55,4 millones de dólares.



A continuación, las 10 películas con mayor recaudación en las salas de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a los datos difundidos el martes por comScore:

1. "Star Wars: The Last Jedi", 99 millones de dólares

2. "Jumanji: Welcome to the Jungle", 55,4 millones

3. "Pitch Perfect 3", 26,4 millones

4. "The Greatest Showman", 14,4 millones

5. "Ferdinand", 10,2 millones

6. "Coco", 8,2 millones

7. "Downsizing", 7,7 millones

8. "Darkest Hour", 5,5 millones

9. "Father Figures", 5,48 millones

10. "The Shape of Water", 4,4 millones