¿Mark Ruffalo, actor que interpreta a Hulk, despedido de Marvel?

Mark Ruffalo, actor reconocido por interpretar a Hulk, uno de los superhéroes más queridos de Marvel, se despide de la producción.

Al parecer, el actor reveló el nombre de la próxima película de Avengers, por lo que nuevamente se metió en problemas con los directores de la película, quienes a través de un breve mensaje le dijeron que estaba despedido.

"Mark, estás despedido", dijeron los hermanos Russo.

El hecho ocurrió durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon cuando el presentador le preguntó al actor sobre las grabaciones y sin querer este dijo el nombre de la nueva entrega de Marvel, denominada "Annihilation" (Aniquilación).

"En cierto modo, en el pasado… tal vez haya cometido ese error, sobre algunos spoiler. Bueno, básicamente arruiné el final de 'Avengers: Infinity War'", dijo el actor justo antes de decir el título de la cuarta producción. Refiriéndose también a la pasada ocasión en la que contó apartes del final de Infinity War.

Luego del percance, Ruffalo acudió a Twitter para pedirle a Fallon que quitará el segmento donde dice el nombre de la película, confiando en que lo haría, pero este nunca respondió.

Tal parece que la nueva filtración y las bromas en redes sociales serían parte de una estrategia publicitaria para captar más la atención del público y generar expectativa sobre la próxima cinta de Avengers.

Cabe señalar que Avengers 4 llegará a todos los cines durante el 2019 y continuará la pelea contra Thanos.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 5 de octubre de 2018