Muere Burt Reynolds, astro del cine, la TV y los tabloides

Burt Reynolds, el apuesto astro de cine y televisión conocido por sus aclamadas actuaciones en "Deliverance" ("Amarga pesadilla") y "Boogie Nights" y por una activa vida fuera de la pantalla que incluyó relaciones amorosas con Loni Anderson, Sally Field y Dinah Shore, falleció. Tenía 82 años.

El deceso fue confirmado el jueves por su agente, Todd Eisner, quien no proporcionó más detalles de inmediato.

Reynolds inspiró una amplia variedad de respuestas a lo largo de su extensa y errática carrera: fue aclamado por la crítica, y despreciado por la misma; tuvo éxito comercial y también fracasos de taquilla. Reynolds hizo montones de películas que incluyeron desde títulos ligeros como los éxitos "The Cannonball Run" ("Carrera de locos") y "Smokey and the Bandit" ("Dos pícaros con suerte") hasta filmes más serios como "The Longest Yard" ("Golpe bajo: el juego final") y "The Man Who Loved Cat Dancing" ("El hombre que amó a Cat Dancing").

Fue nominado a un Oscar por "Boogie Nights", la película de Paul Thomas Anderson sobre la industria de la pornografía; ganó un Emmy por la serie de TV "Evening Shade" ("La familia Newton"), y recibió grandes elogios por su papel protagónico en "Deliverance".

También fue un candidato frecuente a los premios Razzie a lo peor de Hollywood, y su vida personal proporcionó drama con regularidad, particularmente tras su amargo divorcio de Anderson en 1995. Tuvo un matrimonio accidentado con Judy Carne, un romance con Shore y una relación con Field que dañó al reconocer que la celaba por su éxito.

Pero siempre presentaba una personalidad genial, a menudo riéndose él primero de su conflictiva imagen.

"Mi carrera no es como una historia médica regular, la mía luce como un ataque cardiaco", dijo a The Associated Press en el 2001. "He hecho más de 100 películas, y soy el único actor que ha sido despedido por las tres cadenas. Personifico la longevidad".

Reynolds era franco sobre sus fracasos, sus remordimientos y sus muchos amigos famosos. Calificó el haber posado desnudo para Cosmopolitan como uno de sus mayores errores porque minó el respeto que se había ganado con "Deliverance". Veneró a Spencer Tracy como uno de sus primeros mentores y llegó a conocer a Johnny Carson, Clint Eastwood, Frank Sinatra y muchos otros.