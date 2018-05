Pantera Negra y Stranger Things encabezan nominaciones a MTV Movie & TV Awards

Este jueves se conocieron los nominados a los premios MTV Movie & TV Awards, evento que se realizará el próximo 18 de junio en Los Ángeles y será presentado por la actriz Tiffany Haddish.

Por segundo año consecutivo, hombres y mujeres podrán competir en la misma categoría. Los premios se otorgan gracias a las votaciones de los fans vía online, en su mayoría adolescentes, para elegir lo mejor del cine y la televisión.

'Pantera Negra' y 'Stranger Things' lideran la lista de los nominados con siete nominaciones, respectivamente, en las que se medirán con grandes producciones cinematográficas.

Aquí te dejamos la lista de las categorías más destacadas en los premios MTV Movie & TV Awards 2018. 'Pantera Negra' y 'Stranger Things' compiten por la misma estatuilla en dos categorías: ladrón de escenas y mejor equipo de pantalla.

MEJOR PELÍCULA

‘Vengadores: Infinity War’

‘Pantera Negra’

‘Plan de Chicas’

‘It’

‘Wonder Woman’

MEJOR SERIE

’13 Razones’

‘Juego de Tronos’

‘Growin-ish’

‘Riverdale’

‘Stranger Things’

MEJOR INTERPRETACIÓN EN CINE

Chadwick Boseman – ‘Pantera Negra’

Timothée Chalamet – ‘Call Me by Your Name’

Ansel Elgort – ‘Baby Driver’

Daisy Ridley – ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’

Saoirse Ronan – ‘Lady Bird’

MEJOR INTERPRETACIÓN EN SERIE

Millie Bobby Brown – ‘Stranger Things’

Darren Criss – ‘El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story’

Katherine Langford – ’13 Razones’

Issa Rae – ‘Insecure’

Maisie Williams – ‘Juego de Tronos’

MEJOR HÉROE

Chadwick Boseman (T’Challa/Pantera Negra) – ‘Pantera Negra’

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – ‘Juego de Tronos’

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – ‘Wonder Woman’

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – ‘The Flash’

Daisy Ridley (Rey) – ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’

MEJOR VILLANO

Josh Brolin (Thanos) – ‘Vengadores: Infinity War’

Adam Driver (Kylo Ren) – ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – ‘Pantera Negra’

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – ‘Legión’

Bill Skarsgard (Pennywise) – ‘IT’

MEJOR BESO

‘Jane The Virgin’ – Gina Rodriguez (Jane) y Justin Baldoni (Rafael)

‘Con Amor, Simon’ – Nick Robinson (Simon) y Keiynan Lonsdale (Bram)

‘Ready Player One’ – Olivia Cooke (Sam) y Tye Sheridan (Wade)

‘Riverdale’ – KJ Apa (Archie) y Camila Mendes (Veronica)

‘Stranger Things’ – Finn Wolfhard (Mike) y Millie Bobby Brown (Eleven)

INTERPRETACIÓN MÁS ESCALOFRIANTE

Talitha Bateman (Janice) – ‘Annabelle: Creation’

Emily Blunt (Evelyn Abbott) – ‘Un Lugar Tranquilo’

Sophia Lillis (Beverly Marsh) – ‘IT’

Cristin Milioti (Nanette Cole) – ‘Black Mirror’

Noah Schnapp (Will Byers) – ‘Stranger Things’

MEJOR EQUIPO EN PANTALLA

‘Black Panther’ – Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira y Letitia Wright

‘IT’ – Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer…

‘Jumanji: Bienvenidos A La Jungla’ – Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black…

‘Ready Player One’ – Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki…

‘Stranger Things’ – Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp...

MEJOR INTERPRETACIÓN CÓMICA

Jack Black – ‘Jumanji: Bienvenidos A La Jungla’

Tiffany Haddish – ‘Plan De Chicas’

Dan Levy – ‘Schitt’s Creek’

Kate McKinnon – ‘SNL’

Amy Schumer – ‘¡Que Guapa Soy!’

LADRÓN DE ESCENAS

Tiffany Haddish (Dina) – ‘Plan De Chicas’

Dacre Montgomery (Billy Hargrove) – ‘Stranger Things’

Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) – ‘Riverdale’

Taika Waititi (Korg) – ‘Thor: Ragnarok’

Letitia Wright (Shuri) – ‘Pantera Negra'

MEJOR PELEA

‘Atómica’ – Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer

‘Vengadores: Infinity War’ – Black Widow, Okoye, Scarlet Witch vs. Proxima Midnight

‘Pantera Negra’ – Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku)

‘Thor: Ragnarok’ – Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor)

‘Wonder Woman’ – Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers

MEJOR DOCUMENTAL MUSICAL

‘Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story’

‘Demi Lovato: Simply Complicated’

‘Gaga: Five Foot Two’

‘Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”’

‘The Defiant Ones’

MEJOR REALITY SHOW

‘The Kardashians’

‘Love & Hip Hop’

‘Real Housewives’

‘RuPaul’s Drag Race’

‘Vanderpump Rules’