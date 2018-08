Última película de Kevin Spacey, un rotundo fracaso en taquilla

"Billionaire Boys Club", la última película de Kevin Spacey, recaudó 618 dólares en total en su estreno en los cines de Estados Unidos lastrada por las numerosas acusaciones de agresión sexual que han acabado con la carrera del actor, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

La cinta se estrenó este fin de semana en once cines de todo el país después de que el pasado mes se lanzara en las plataformas de vídeo por demanda en internet.

James Cox, el realizador de "Wonderland" (2003), dirigió esta película en la que Spacey es un intérprete secundario de un notable elenco en el que también aparecen Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts y Billie Lourd.

Tras conocerse las acusaciones en contra de Spacey, la distribuidora Vertical Entertainment dijo en junio que el mal comportamiento de una persona no debería arruinar el trabajo del resto del equipo de un filme que se rodó hace más de dos años.

"Estrenar la película en los cines no es una decisión fácil o insensible pero defendemos darle al reparto, así como a los cientos de miembros del equipo que trabajaron en la película, la oportunidad de ver que el producto final llega al público", dijo la distribuidora.

La caída de Spacey incluyó la pérdida de un premio que iba a recibir en octubre del año pasado de parte de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. "House of Cards" suspendida ante acusaciones contra su protagonista

Ganador de dos Óscar por "The Usual Suspects" (1995) y "American Beauty" (1999), los escándalos sexuales de Spacey han hundido la carrera del actor, que fue despedido de la serie "House of Cards" y cuyas escenas en "All the Money in the World" (2017), película del director Ridley Scott, fueron suprimidas y rodadas de nuevo con Christopher Plummer en su lugar.