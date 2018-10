"Wonder Woman" retrasa su estreno hasta 2020

"Wonder Woman 1984", la secuela de la exitosa película de superhéroes "Wonder Woman" (2017), se estrenará el 5 de junio de 2020, siete meses después de la fecha anunciada previamente del 1 de noviembre de 2019.

Gal Gadot, la encargada de interpretar a Wonder Woman en la gran pantalla, desveló hoy con un mensaje en Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película, que volverá a contar con Patty Jenkins como directora.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!

— Gal Gadot (@GalGadot) 22 de octubre de 2018