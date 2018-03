'Cinema novo': Una idealización de la realidad material del hambre

A las 2 de la tarde de este viernes decenas de personas se dieron cita en el Centro de Formación de la Cooperación Española para apreciar y escuchar más de cerca al docente investigador Juan Carlos Arias, quien trajo para esta versión 58 del FICCI los escritos del director cinematográfico brasileño Glauber Rocha.

Arias arrancó el conversatorio realizando un análisis sobre el ‘cinema novo’, el cual se distinguía por el constante reproche y reflexión acerca de los hechos sociológicos entre finales de los años 50 y 70.

El docente principalmente dijo ideas breves sobre el ensayo ‘La estética del hambre’. “Crear imágenes de la realidad que no se habían mostrado”, “La capacidad de las imágenes cinematográficas de representar la realidad material del hambre”, son algunos de los apartes que hace Arias sobre el ensayo de Rocha y su intención.

Por otro lado también habló sobre las populares “Chanchadas brasileñas, las cuales eran comedias que por nada se interesaban en mostrar la realidad del hambre en Brasil. Además eran filmes cómicos rápidos con poco realismo y poco interés de representar la realidad”.

Finalmente, reconoció que los realizadores del ‘cinema novo’ siempre se opusieron a no hablar del tema, a hacer falsas representaciones de la realidad del hambre, la cual para ellos no solo era carencia material sino un régimen de visibilidad particular. Estos fueron los aspectos que más llamaron la atención de Arias sobre el ensayo de Rocha, por lo que hizo un breve análisis de ello.

“¿Qué es eso que hemos naturalizado hoy, que el cine tiene la posibilidad de dislocar y de concluir?”, fue la pregunta que el docente lanzó al público a manera de conclusión y reflexión. Así terminó su intervención en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena.

DATO: "El Cinema Novo ha sido una tendencia cinematográfica latinoamericana que se ha encargado de generar soluciones y reflexiones a lo que fue llamado como “geopolítica”, esta tendencia ha criticado una realidad que sugiere conclusiones y criticas sobre innumerables problemas sociológicos, problemas de los que se ha ocupado el cine latinoamericano durante muchos años".