Colegio del Cuerpo va de gira en Francia

La Compañía Cuerpo de Indias núcleo profesional de El Colegio del Cuerpo (eCdC) de Cartagena de Indias, dirigido por Álvaro Restrepo (Colombia) y Marie France Delieuvin (Francia) se presenta en París.

La presencia de eCdC en París es posible gracias al apoyo de l’Institution Jean d’Arc de Colombes y al Colegio Saint Pierre/Saint Jean de Neuilly sur Seine, instituciones con las que desde hace varios años existe un proyecto de intercambio pedagógico.

En 2017, 10 estudiantes de Colombes acompañados por su directora, Mme Sylvie Chassang y dos maestras de la institución, fueron acogidos durante 10 días en Cartagena para fortalecer este puente cultural que se ha establecido entre las dos instituciones y los dos países, siendo eCdC desde su fundación en 1997 un proyecto colombo-francés. La Embajada de Colombia en París también se ha vinculado a este esfuerzo, apoyando la participación de la Compañía Cuerpo de Indias en la Semana de América Latina.

El Jueves 24 de mayo estará en el Auditorio del Conservatorio de Colombes: Conferencia/Clase Magistral de Álvaro Restrepo con el pianista Jean Claude Henriot, sobre la relación entre música y danza, a través de la obra del gran compositor Olivier Messiaen, con quien el Maestro Henriot colaboró siendo además alumno de la pianista Yvonne Loriod, esposa del compositor.

Martes 29 de mayo, Eglise Saint Merry: Presentación de las obras And Birds are Still y Animal family (Pre-estreno Mundial), Coreografía de Álvaro Restrepo.

Miércoles 30 de mayo, 20.15, Glise Saint Merry: Le Quator Pour la fin du corps: Música: Olivier Messiaen interpretado en vivo por Le Quatuor Aleph, dirigido por Jean Claude Henriot. Coreografía: Álvaro Restrepo.