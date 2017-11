Condecoran a 'El Cone' Alean, intérprete de 'El buscapié'

Cuando se acerca el mes de noviembre, las emisoras de Cartagena anuncian la llegada de las Fiestas de Independencia con una canción que ha marcado historia por más de 30 años: El buscapié.

En el marco del 206 aniversario de la independencia de Cartagena, el gran intérprete de la canción de las festividades novembrinas, Jorge Lorenzo Alean más conocido como "El Cone Alean", fue condecorado el pasado 11 de Noviembre en el Centro de Convenciones salón Barahanoa, donde se le otorgó el orden civil al mérito “Cartagena patrimonio Cultural de la humanidad”, y a su vez se le hizo entrega de una medalla entregada por el concejal Wilson Toncel, y una resolución.

“Muchas gracias primeramente a Dios, a Cartagena y a mi padre Fabio Alean, fallecido hace pocos días, a quien le dedico con el corazón este homenaje. Es una satisfacción demasiado grande para mí y la verdad es un orgullo, yo me siento muy feliz de que la gente me tenga ese cariño y ese amor por la música que he hecho como un pequeño aporte y ha sido un legado que yo les dejo a las nuevas generaciones que vienen saliendo musicalmente hablando, y eso es importante porque es un aporte que este grupo y este humilde servidor les ha dejado como legado a nuestra música colombiana", dijo el intérprete del himno de las fiestas de noviembre.

El homenaje estuvo a cargo del consejo distrital y la asistencia del Instituto de Patrimonio y Cultura IPCC, con la asistencia de alrededor de 100 personas.

Su historia…

Cone comienza profesionalmente en el mundo de la música alrededor los del año 1986, en este tiempo tuvo su primera oportunidad en el festival de música del caribe con el maestro José Barrios, en ese preciso momento fue descubierto por un manager de la compañía de cosdiscos para la realización de su primer disco en donde se encuentra su primero éxito "Suena buscapie".

Maestros del folclor como Hugo Bustillo (Compositor del tema 'Suena buscapie'), Pedro Pablo Paña (Compositor del éxito 'Riega la bola'), también el maestro Lucho González y la compositora del éxito ‘’Martica’’ Maria Llenera, han contribuido de manera satisfactoria en la carrera musical, en donde Cone ha logrado crecer gracias a los aportes de cada uno de estas grandes figuras del folclor de la costa.

Actualmente Cone se encuentra radicado en Estados Unidos, sin embargo siempre arriba a su ciudad para seguir contribuyendo al aporte del folclor, permitiendo así que todas las nuevas generaciones sigan su legado que hoy por hoy enriquece junto a su grupo musical 'Son Cartagena'.

Para el 2018…

Cone se encuentra organizando nuevas producciones musicales para los carnavales de barranquilla al lado de excelentes compositores y su agrupación ‘’Son Cartagena’’.