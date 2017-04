¡Prográmate! Conoce la agenda de la celebración del Día de la Danza

En marco del Día Internacional de la Danza, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) se une a la celebración con una agenda cultural en distintos rincones de la ciudad, donde instituciones educativas, universidades y asociaciones como Asofolclor también hacen parte de esta celebración.



La danza es una de las expresiones más fuertes de la ciudad y hace parte de la identidad Caribe, en ella convive la multiculturalidad de la herencia africana, el legado indígena y el europeo, por eso el Distrito enfatiza en que cartageneros y turistas apoyen las actividades que se estarán realizando por estos días en el Corralito de Piedra.

¡Agéndate!



La celebración inicia este miércoles 26 de abril con la proyección del documental “Sentir las artes” en la Sede Universidad Autónoma de Nariño (Antiguo Colegio de La Presentación) a partir de las 9:00 am. Se realizará una exaltación al Colegio del cuerpo, Academia de danzas los Cisnes, Academia de danzas Efraín Villegas y Colectivo de Danzas Urbanas.



El jueves 27 de abril continúa con la Toma a plazas, muestra y talleres de las diferentes modalidades de la danza A LAS 4: PM en los siguientes lugares:



Plaza Joe Arroyo (Genero de Salsa).

Grupos Invitados: Kora Herencia y Tradición, Grupo Swing Latino y Grupo Latín Dance.



Plaza Benkos Biohó (Genero Folclor).

Grupos Invitados: Cumbali, Grupo Jaibana Del Caribe y Academia de Danzas Efraín Villegas.



Plaza Zapata Olivella (Genero Folclor).

Grupos Invitados: Grupo Raices de Getsemaní, Pandora Dance y Santa Lucia Del Carmelo.



Plaza de la Paz (Genero Urbano).

Grupos Invitados: Latín Dance, Gravity Control, Grupos de Break Dance y Grupos de Danzas Urbanas.



Plaza India Catalina (Genero Danzas Experimentales).

Grupos Invitados: Juventud Caribe Nueva Generación, Grupo Estampas de Fuego y Son Danza.



Plaza La Trinidad (Género afro y Champeta).

Grupos Invitados: Estrellas De Rawad, All Africa y Diosman Dance.



Parque El Centenario (Danzas Infantiles).

Grupos Invitados: Mis Tambores y sus Candumbas, Nueva Revelación, Rescatando Cultura En Arroz Barato y Renacer de Zaragocilla.



Ese mismo día, se realizará la Muestra de danzas folclóricas y contemporáneas con la participación de los grupos Fillip Vic, Rescatando Cultura, B’jambe, Renacer de Zaragocilla, Pandora Dance, Raíces de Getsemaní, a partir de las 4: pm en el Centro Comercial Portal de San Felipe; evento organizado por Asofolclor.



Igualmente a las 4:00 pm, se llevará a cabo la toma de la Plaza de los Estudiantes con la presentación de Danzas contemporáneas U de C., Show de grupos y parejas de baile y clases de rumba. Organiza: Bienestar Universitario Universidad de Cartagena.

Por su parte, el viernes 28 de abril se hará muestra de danzas folclóricas y contemporáneas en Instituciones Educativas participantes en el Festival Jorge García Usta y Desfile Homenaje a los Héroes a partir de las 3:00 pm. Organiza: Secretaria de Educación Distrital.



También se gozará con la rueda de fandango en el Parque Lácides Segovia de Manga a las 4: pm con los grupos invitados: Brisas De Cartagena, Armonía Caribe, Nueva Revelación, Esparta Dance, Juventud Caribe, Hotel Dorado, Danza Negra, Pandora Dance, Layin Kingdon, Universidad De Cartagena, Estrellas de Rawad, Folclor De Mi Tierra, Diosman Dance, Kimbala, Swing Latino, Sondanzas, Expresiones De Colombia, B” Jembe, Raíces De Getsemaní, Yemaya Afrodescendiente y Bahía de Manga.



Homenaje a Delia Zapata Olivella



La recordada folclorista Delia Zapata Olivella será homenajeada por el Distrito de Cartagena con la entrega de la sala de danza que llevará su nombre y que será reinaugurada en el Centro Cultural Las Palmeras.

Para ello, la Alcaldía Mayor y el IPCC ofrecerá el Foro: La Danza Un Instrumento De Cambio Social en el evento de inauguración de la sala de danzas Delia Zapata Olivella a las 4:00 pm en el Centro Cultural Las Palmeras el viernes 28 de abril. Los panelistas invitados son Breyder Villalva – Director Grupo de Danzas Gravity Control, Alex Roa – Director Ballet Decamerón, Nery Guerra – Licenciado en Danzas, Nemecio Berrio – Director Grupo Permanencias., Inelda Garcés – Directora Asofolclor y Giovanni Barndica – Director Ballet Calenda.

El evento será moderado por la comunicado social Dais Hernández y culminará con la presentación de los grupos Gravity Control y Estampas del Folclor.



Gran gala de la danza en el Teatro Adolfo Mejía



El sábado 29 de abril se adelantará la puesta en escena de gala colectivo de danzas de Cartagena “Sentir la Danza” y presentación grupos invitados: Ballet Folclórico Hotel Decamerón, Ballet Folclórico Hotel Las Américas, Conjunto Nacional Ekobios Infantil.



Participan en colectivo de danzas de Cartagena “Sentir la Danza” los grupos: Cumbali, Jaibana del Caribe, Academia de Danzas Efraín Villegas, Mayombe, Kora Herencia y Tradición, Folclor de Mi Tierra, All Afrika, Diosman Danzas, Gravity, bailarines de salsa Karbayo, Alfonso Herrera y Luis Tower.