Cuenta regresiva en Los Ángeles para la 90 edición de los Óscar

La 90 edición de los Óscar se entrega esta noche en el teatro Dolby de Los Ángeles con la película "The Shape of Water", del cineasta mexicano Guillermo del Toro, como favorita con 13 nominaciones.

La ceremonia que organiza la Academia de Hollywood comenzará a las 17.00 hora local (01.00 GMT del lunes) y contará de nuevo con el humorista Jimmy Kimmel como presentador.

Por detrás de "The Shape of Water" aparecen como aspirantes destacadas "Dunkirk" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

El Óscar a la mejor película se decidirá entre "The Shape of Water", "Three Billboards", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Call Me by Your Name", "Dunkirk", "Phantom Thread" y "Darkest Hour".

Guillermo del Toro parte con ventaja para llevarse el premio al mejor director en una categoría en la que tiene como contrincantes a Christopher Nolan ("Dunkirk"), Jordan Peele ("Get Out"), Greta Gerwig ("Lady Bird") y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

También nominado como productor a mejor película y al mejor guión original, Del Toro podría convertirse en el tercer realizador mexicano que vence en los Óscar en el último lustro, tras los triunfos de Alfonso Cuarón ("Gravity", 2014) y Alejandro González Iñárritu ("Birdman", 2015, y "The Revenant", 2016).

Frances McDormand ("Three Billboards") sobresale en la carrera por el Óscar a la mejor actriz, un apartado en el que tendrá que derrotar a Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Meryl Streep ("The Post"), Margot Robbie ("I, Tonya") y Sally Hawkins ("The Shape of Water").

Por su parte, Gary Oldman ("Darkest Hour") es el rival a batir por el premio al mejor actor, donde también figuran Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq").

Allison Janney, por "I, Tonya", y Sam Rockwell, por "Three Billboards", se postulan asimismo para ser los ganadores en las categorías de intérpretes de reparto.

Además de "The Shape of Water", los Óscar de este año tendrán mucho sabor mexicano gracias a "Coco", la película de Disney inspirada en el Día de Muertos que es la favorita para el Óscar a la mejor cinta de animación y que también opta a la estatuilla a la mejor canción por "Remember Me".

Chile podría hacer historia si lograra su primer Óscar en el apartado de la mejor película de habla no inglesa gracias a "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio y con Daniela Vega como protagonista.

La ración de protagonismo latino la completa el realizador brasileño Carlos Saldanha, cuya película "Ferdinand" está nominada al premio a la mejor cinta de animación.

La 90 edición de los Óscar llega marcada por los numerosos escándalos sexuales desvelados en Hollywood en los últimos meses, por lo que se espera una velada con reivindicaciones feministas y muestras de apoyo a las víctimas al hilo de movimientos como "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" (Se acabó el tiempo).