Del Toro brillaría esta noche en los Critics' Choice Awards

La temporada de premios de Hollywood continúa el jueves por noche con los Critics' Choice Awards, con "Shape of Water" de Guillermo del Toro a la cabeza con el mayor número de nominaciones.

La actriz Olivia Munn será la anfitriona de la gala en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. Los premios son otorgados por los críticos del cine y la televisión a los mejor del 2017.



El romance de fantasía de Del Toro ubicado en la Guerra Fría encabeza la lista de nominados con 14 menciones. Compite como mejor película junto con "The Big Sick", "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "The Florida Project", "Get Out", "Lady Bird", "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".



En las categorías de televisión la principal contendiente es "Feud: Bette and Joan", con seis candidaturas. Otras de las producciones nominadas incluyen a "Big Little Lies" y "Fargo".



"This Is Us", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things", "Game of Thrones", "The Crown" y "American Gods" compiten por el premio a la mejor serie de drama, mientras que en la categoría de comedia se medirán "black-ish", "The Big Bang Theory", "GLOW", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Modern Family" y "Patriot".



Chris Hemsworth, Kaley Cuoco, Anthony Anderson, Nick Jonas, Kate Bosworth y Alison Brie son algunas de las estrellas que presentarán premios en esta ceremonia, que será transmitida en vivo por el canal CW en Estados Unidos y por TNT en Latinoamérica.



La 23ra entrega de los Critics' Choice Awards también incluirá el segundo premio anual #SeeHer, que reconoce a un individuo por retar los estereotipos de género. La estrella de "Wonder Woman" ("La Mujer Maravilla") Gal Gadot recibirá el premio de manos de la directora de la cinta, Patty Jenkins.