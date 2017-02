Día Nacional del Fotógrafo: el mundo desde tres lentes

Ricardo Maldonado Rozo, 50 años.

El primer recuerdo que tiene de la fotografía es él mismo a los cinco años, obturando inocente y apasionadamente una vieja cámara Kodak. No recuerda muy bien por qué, pero le gustaba. Nació en Bogotá, el 22 de abril de 1966, vivía en Modelia. A los 12 o 13 años, conoció a un vecino fotógrafo y ahí conoció la magia. El señor se llamaba Adolfo y lo llevó a su laboratorio para revelar fotos. “Te puedo confesar –dice Ricardo- que no sé cuántas fotos he revelado en mi vida, muchas, y la misma emoción que tuve la primera vez la tuve hace cuatro meses, cuando lo hice por última vez. Fue una seducción total”. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Javeriana y, como no había una escuela donde estudiar fotografía, se dedicó a leer libros de fotos. A practicar y ver el trabajo de otros fotógrafos.

La pasión creció tanto, que espontáneamente Ricardo comenzó a fotografiar hechos históricos de Bogotá para su archivo personal, como la vez que se cayó una avioneta en el barrio Modelia, el proceso de paz con el M-19, los asesinatos de la Unión Patriótica. Se propuso escalar la mayor cantidad de picos nevados que hubiera en Colombia y fotografiaba a la naturaleza. Entonces no tenía muy claro por qué lo hacía, pero luego lo supo con una certeza indiscutible y romántica: “creo que sí se puede cambiar el mundo. Un periodista necesita querer cambiar el mundo”.

Trabajó en varios noticieros, en el Ministerio del Interior, pero se cansó de la fría Bogotá y decidió venir a Cartagena en 1998. “No tenía ni idea de qué carajos era esta ciudad, solo sabía que quería vivir acá. Imagínate, creo que en mi familia, creo que a nadie le gusta el pescado, y yo me considero un ser del Caribe. Amo a Cartagena profundamente”. Acá fue corresponsal de un programa de variedades de Pacheco.

Trabajó con Associated Press (AP), Reuters, vivió en Barranquilla, fue a Medellín, Panamá, Costa Rica y otra vez en Bogotá y regresó a Cartagena. Hasta entonces, trabajaba como periodista, era solo texto. Hace doce años y medio comenzó a vivir de la fotografía, cuando fue reportero gráfico para AP. Tiempo después, se pasó a la Agencia Efe y lleva diez años ahí, siendo corresponsal en la región Caribe colombiana. Para

Ricardo, ineludiblemente, la fotografía está ligada a la vida misma. “La fotografía es la disculpa que me permite asistir a la vida”, concluye.

José Antonio Merlano Blanco, 76 años.

¿Quién no conoce a “Tony” Merlano en Cartagena?

La historia de este veterano de la fotografía comenzó en el municipio de Calamar, en el norte de Bolívar, donde nació, y se trasladó a Barranquilla. Apenas tenía 7 años cuando llegó a La Arenosa, tierra que le mostró su destino. No quiso terminar el bachillerato y en cambio se dedicó a seguirle los pasos a un amigo suyo que era fotógrafo. Ahí comenzó a aprender el arte y a enamorarse locamente del fantástico mundo de las imágenes. A sus 23 años mudó a Medellín, de ahí paso a Montería y luego a Sahagún, Córdoba

Este veterano de la fotografía fue el primer reportero gráfico en ir a San Basilio de Palenque cuando el boxeador Kid Pambelé alcanzó el primer título mundial para Colombia. Trabajó como locutor, periodista y puso su lente a disposición de El Universal. En sus archivos, reposan imágenes de muchísimas reinas de belleza, viajó con la Selección Colombia a muchos partidos. Se puede dar el lujo de decir que retrató a Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, Cantinflas, y recibió el título de periodista de manos de Gabriel García Márquez. Tenía 35 años cuando recibió el título.

Las siete décadas que “Tony” carga sobre sus espaldas no le pesan, y la cámara tampoco. Dice que aún le faltan muchas fotos por tomar y que amará este arte hasta que muera.

Rafael Andrés Bossio Acosta, 28 años.

Un lenguaje que permite pensar el mundo. Esas siete palabras resumen lo que significa la fotografía para Rafael. Empezó su carrera como fotógrafo en el año 2013. Su interés por la fotografía surgió durante sus estudios de Filosofía en la Universidad de Cartagena en donde muy rápidamente fue adquiriendo un gran compromiso y pasión por los temas sociales de la ciudad donde ha vivido la mayor parte de su vida. “Lo que más me gusta de la fotografía es la oportunidad de contar historias a través de mi lente, la cotidianidad. Hay mucho que contar aquí, realidades que no se muestran en la Cartagena amurallada. Ese es mi reto y propósito como fotógrafo, mostrar eso que nadie quiere ver, o que a nadie le importa”, resalta.

Si bien las fotos son el pan de cada día de este muchacho, hay otra pasión que lo mueve: la filosofía: “La gente siempre me pregunta cómo un filósofo resulta siendo fotógrafo, y mi respuesta es siempre la misma: mi identidad como fotógrafo ha sido influenciada por la filosofía. La filosofía es ese instrumento que me ha permitido contemplar, y ver el mundo desde la óptica que lo miro. La fotografía, por su parte, me permite capturar y preservar esas impresiones”, concluye.

Hoy, Día del Fotógrafo

Este 20 de febrero se celebra en Colombia el Día del Fotógrafo y Reportero Gráfico. En Latinoamérica se celebra mañana, las fechas varían en el resto del mundo, aunque en todos se conmemora la inauguración de la fotografía moderna, que fue el 1839, en París. El 19 de agosto de ese año el francés Louis Daguerre patentó la fotografía.