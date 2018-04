Diana Bustamante se despide del FICCI

Tras seis años al frente del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Diana Bustamante, deja la dirección artística de este evento. Según dio a conocer en un comunicado de prensa, no deja el festival por voluntad propia, pero -dice- entiende las razones de la Junta Directiva del FICCI al tomar adoptar esta determinación y señala que se da por diferencias que no pudieron ser solventadas.

“Siempre es difícil desprenderse de las cosas que son importantes, pero la vida, o al menos mi manera de vivirla, es pensando en el ejercicio cotidiano de dejar que las cosas sucedan y se terminen. No veo la muerte o los finales como algo negativo, sino como el sentido último de todo. Me preparo todos los días para mi propia muerte, viviendo con la intensidad y el decoro necesario. Vivo para morir, repitiéndome una y otra vez que no somos nada, en el más liberador y maravilloso encuentro de lo simple”, así comenzaron las palabras de despedida tras estos años de gestión.

La escritora y productora antioqueña lideró el Ficci en sus años de mayor crecimiento llegando a nuevos públicos y contando con nuevas salas, siendo un evento de acceso gratuito para los espectadores.

“Estos espectadores nos reclamaron más y más, y fueron la inspiración para pensar y diseñar programas comprometidos con la realidad colombiana como los de ‘La Guerra y la Paz’, las retrospectivas de Brillante Mendoza, Kim Ki-duk, Glauber Rocha, Sharunas Bartas, Bruno Dumont, Raymond Depardon, Apichatpong Weerasethakul, Denis Lavant y Tilda Swinton, entre tantas otras, que consolidaron además de la presencia internacional del FICCI, la interacción con más de 200 invitados internacionales y nacionales que soñaron cine y construyeron proyectos que luego pasaron y seguirán pasando por nuestras pantallas”, afirmó Bustamante.

Además, abrió las posibilidades para que el Ficci se convirtiera en un evento itinerante, tanto en distintas partes del departamento de Bolívar, como en otras ciudades del país.

Según Diana Bustamante, “el FICCI se instaló como un referente en la región, albergando la premier iberoamericana de casi el 40% del total de su programa competitivo. Crecimos, nos ajustamos y nos recompusimos y jugamos. Jugamos mucho y nos permitimos soñar, crear, creer, probar, desafiar. Nos inventamos cosas maravillosas, unas prácticas y vitales, como un sistema de acreditaciones que en seis años se triplicó”.

Diana se concentrará en su nuevo proyecto documental, así como el desarrollo de su productora audiovisual, la cual creó el año pasado.