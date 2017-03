Domingo Ficci

Proyecciones “SHOW CAR FICCI 57”

7:00 Barrio Olaya, Fundación Acción para el Desarrollo.

Proyecciones “Cine Móvil Ficci 57”

7:00 p.m. Turbaco, Alcaldía de Turbaco

Películas

- Viejo calavera (80 minutos)

12:00 m Teatro Adolfo Mejía

- Tormentero (80 minutos)

12: 40 Cine Colombia Paseo de la Castellana

- El silencio de los fusiles (120 minutos)

12:30 SENA- casa 1537

- Programa de nuevos creadores 1 (99 minutos)

1:00 SENA- casa 1537

- Sol negro (43 minutos)

3:30 SENA- casa 1537

- Ana, moun amour (125 minutos)

3:50 Cine Colombia Plaza Bocagrande

- Los decentes (100 minutos)

6:10 p.m Cine Colombia Plaza Bocagrande

- La libertad del diablo (100 minutos)

8:30 SENA- casa 1537

- Últimas conversas (128 minutos)

9:10 p.m. Cine Colombia Caribe Plaza

- Los amantes del point- neuf (125 minutos)

9:30 p.m. Cine Colombia Caribe Plaza

- Las diabólicas (116 minútos)

9:30 Plaza de la proclamación

- Elle (130 minutos)

9:40 Cine Colombia Paseo de la Castellana

- Pépé le moko (94 minutos)

10:00 Cine Colombia Caribe Plaza

- La región Salvaje (100 minutos)

12:00 m Teatro Adolfo Mejía

Conversatorios y más

Distribución y diseño de audiencias (Panel)

de 10 a 11 en Salón Rey

El guión en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa (Masterclass)

de 11 a 12 en Salón Rey

Joao Moreira Salles: El documental como metamorfosis de si mismo (Conversatorio)

de 2 a 3 en Salón Rey

Soluciones para procesos de producción y posproducción. Blackmagic design (Taller)

de 2 a 5 en Sala Taller

Cine y audiencoa en Colombia: Un matrimonio en conflicto (Conversatorio)

de 3 a 4 en Salón Rey

Vincent Cassel: Del odio al fin del mundo (Conversatorio)

de 4 a 5 en el patio central del Centro de Formación de la Cooperación Española.

Conversatorio Vincent Cassel: Del odio al fin del mundo

Vincent Cassel es uno de los actores franceses más reconocidos a nivel mundial. Ha sabido forjarse un lugar dentro del cine como un actor de carácter que no teme enfrentarse a roles exigentes: su trabajo exitoso en más de 70 largometrajes de Francia, Estados Unidos, Brasil e Italia, con roles en inglés, francés, portugués y hasta ruso, son prueba de ello. Además de su trabajo como actor, Cassel ha producido cinco largometrajes -entre los cuales se cuenta el último trabajo de Xavier Dolan, el enfant terrible del cine contemporáneo- y hasta se ha atrevido a incursionar en el mundo del hip-hop, cantando en un par de temas con la banda Zap Mama.

Cassel puede encarnar personajes que se mueven impredeciblemente entre la luz y la oscuridad. Ejemplos claros se encuentran en Paul, el ex-convicto con un corazón de oro de Sur mes Lèvres de Jacques Audiard, o Vinz, el muchacho de los suburbios parisinos que jura venganza contra la policía si su amigo muere en El Odio, de Mathieu Kassovitz, rol que le dio su salto al estrellato. Cassel conversará con el director de actores colombiano, Juan Pablo Félix, sobre su formación, su trayectoria como actor y productor, y su trabajo con directores como Xavier Dolan, Jacques Audiard, Mathieu Kassovitz, Mateo Garrone y Romain Gavras.

Película Recomendada

El silencio de los fusiles

Dos enemigos enfrentados en una larga guerra deciden sentarse a conversar. Se han desconocido y negado mutuamente por más de cinco décadas, por lo que lo primero que deben encontrar es los argumentos, el lenguaje y los gestos para pasar de la violencia a la negociación política. La periodista y realizadora Natalia Orozco sigue durante cuatro años a hombres y mujeres que se van haciendo conscientes del papel decisivo que les ha correspondido jugar o que eligieron por su propia y voluntaria decisión. Son las delegaciones del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC en los diálogos de paz de La Habana, los líderes y estrategas políticos, y las personas clave –algunas de ellas poco conocidas– en un proceso expuesto a la desconfianza, no solo de la opinión pública, sino de los propios negociadores. El silencio de los fusiles es un documental excepcional que no se enfoca únicamente en la coyuntura del proceso de paz y que muestra, a través de un impactante archivo, la historia más larga de una guerra cuya víctima es la sociedad colombiana entera. También es un apasionante thriller político que se construye con base en las tensiones y el suspenso de una negociación frágil y amenazada desde muchos frentes. La directora no cede a la lógica que divide los conflictos en bandos buenos y malos, no cae en triunfalismos ni peca de ingenuidad y tampoco hipoteca su rigor periodístico a ninguna ideología. Mira a la cara a unos y otros, escucha argumentos, se concentra en lo esencial, pregunta con su propia voz y reflexiona sobre lo que siente y ve. Al dejar traslucir su humanidad, revela la de todos.