El aporte de Alberto Abello Vives en la Luis Ángel Arango

Razones

“La razón del ofrecimiento de mi retiro y la terminación del contrato tuvo que ver con las dificultades para adaptarse a un sistema de gestión centralizado, andino, vertical y autoritario, que no corresponde a las nuevas visiones sobre la gestión cultural en el mundo. Es una especie de moneda con dos caras: por una, la calidad de sus intervenciones culturales en el país. Este país no sería lo mismo sin el rol del banco en la cultura a nivel nacional; y estas siempre se hacen con mucha calidad, eso es indudable. La otra es la forma como funciona el entramado institucional. Creo que es hora de revisar si los gestores culturales reciben el apoyo de las gerencias que son organismos administrativos, o si por el contrario trabajan para ellas, acaso podrían estar invertidas las funciones. Debemos pensar si la capacidad de decisión debe fortalecerse en las unidades culturales y no en las administrativas, es como si en las universidades los académicos e investigadores trabajaran para los administrativos y no al contrario. Las instituciones no se hacen para satisfacer a un determinado directivo todopoderoso y omnipresente. La gestión cultural así es muy rara y no siempre tiene la capacidad de escuchar las voces diversas de este país, que se expresan por fuera y por dentro. Y esa forma de hacer cultura exige un funcionamiento autoritario que riñe con la esencia misma de la cultura. En mi caso hubo, en medio de agradecimientos con el banco por la oportunidad brindada, incompatibilidades y cansancio por lo traumático que resulta una gestión en esas condiciones”.