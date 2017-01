El canto ancestral de Yuri Buenaventura

Un artista es la caja de resonancia de su mundo ancestral sonoro y espiritual, y nada puede desviar su destino, más allá de cualquier pobreza y tentación del mundo contemporáneo.

Yury Buenaventura (Buenaventura, 1967) probó en Hay Festival Cartagena, que no solo es la mejor voz colombiana de salsa en el exterior, sino uno de los artistas versátiles y creativos del concierto mundial. Es elegido de una música africana que late entre nosotros, tanto en el Pacífico como en el Caribe, pero es la alta y profunda espiritual convertida en sonidos y melodías que lo persiguen en la distancia que se vuelve cercanía creadora. Dijo revelaciones bellísimas y estremecedoras ayer, como “aprendí a viajar en la oscuridad, sin miedo, a no caerme, a sostenerme en lo negro del universo, aprendí a pararme, a moverme, a dominar el sueño de la sierpe que venía de frente, con las fauces abiertas, y se devolvió, hasta que yo me subí. Veinte años soñando eso todos los días era terrible”.

“No son las teorías de la economía las que me interesan, sino el corazón de los hombres. Hay que aprender del amor y la construcción del hombre”.

El productor Remy Kolpa Kopoul, de Radio Nova, lo impulsó con la versión de la canción francesa “Ne me quitte pas”, de Jacques Brel, que Yuri hizo en versión de salsa. El impacto fue definitivo. La aparición de su álbum “Herencia Africana”, en 1996, le abrió el camino de valoración entre franceses, africanos y latinos. Ganó un disco de oro en Francia.

Volver a contar la historia de cómo luego de las dificultades vividas en París, en el que además de cantar en el metro tuvo que sobrevivir en un cuartito minúsculo donde no cabía la menor duda, y en una desolación interior, decidió arrojarse con bongó y todo al río Sena, luego de que en un invierno el cuero se rompió como si el viento fuera un cuchillo invisible, y él miró al cielo y le reclamó a Dios que ya era suficiente tantos dolores que había recibido por mensualidades, y estaba dispuesto a morir junto al cuero roto de su bongó, pero una luz en la oscuridad lo elevó y lo sacó desnudo a la orilla. Se perdió el bongó en el río, pero salvó su vida y la música que ha estremecido al mundo.

Es impresionante la relación que establece Yuri con los mitos ancestrales que vive con la intensidad de una revelación. Cuando se murió su tío oyó el sonido de una marimba que fluía en el río, y supo más tarde que era la música de las piedras que se deslizaban en el agua.

Yuri recibió de manos del gobierno francés en 2014, el título de Caballero de las Artes y las Letras. Colombia aún no le ha rendido los honores que este gran artista se merece. Ha recibido cinco discos de oro en Europa por ventas superiores a las 500.000 copias.

Un creador impresionante que se nutre de las sonoridades de Buenaventura, del África ancestral y del sonido nostálgico de la Fania Alls Star y el Caribe continental.

Lo que resuena dentro de él y en su voz es la tierra que le susurra los secretos milenarios. Cantan en su voz sus propios ancestros.

Hoy, en Hay Festival

A las 8 y 30 de la mañana en el Teatro Adolfo Mejía, se cumplirán diez años de historias, y premiación del Concurso Nacional de Cuento RCN-Ministerio de Educación Nacional. Los 25 ganadores contarán sus experiencias en escritura creativa.

A las 10 y 30 de la mañana en el Teatro Adolfo Mejía, dialogará Juan Gabriel Vásquez con Hisham Matar, el autor de Solo en el mundo, y El regreso, que narra su regreso a Libia tras décadas d e exilio, después de la caída de Gadafi.

A las 10 y 30 de la mañana en el Centro de Cooperación Española: El escritor como personaje literario: Santiago Gamboa y Pedro Mairal en conversación con Juan Merino.

A las 10 y 30 de la mañana en Unibac: El arte de escribir cuentos. Laura Restrepo, Gonzalo Mallarino, Harkaitz Roger, Juan Álvarez y Roger Mello, en conversación con Jorge Espinosa.

A las 12 y 30 en el Centro de Formación de la Cooperación Española: Bob Dylan en el cruce de caminos: Sandro Romero Rey y Jacobo Celnik.

A las 3 y 30 de esta tarde en Unibac: Cuerpo, deseo y violencia en la literatura: Giuseppe Caputo y Joumana Haddad en conversación con Felipe Restrepo Pombo.

A las 3 y 30 de esta tarde en el Teatro Adolfo Mejía, Carmen Aristegui en conversación con Jaime Abello Banfi. Es la ganadora del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez 2015.

A las 7 y 30 de esta noche en Unibac, Laura Restrepo en conversación con Pilar Reyes.

Gabo leído

De 4 a 6 de esta tarde en la Casa del Marqués de Valdehoyos habrá una lectura de fragmentos elegidos por sus lectores de Cien años de soledad, evento que celebra medio siglo de la aparición de la clásica novela de Gabriel García Márquez.

A propósito, El Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, donde reposan las cenizas de García Márquez, ha sido cerrado por trabajos que se realizan allí. Muy pronto, este escenario se integrará a la agenda cultural de Cartagena y del mundo. Se proyecta un auditorio en el segundo piso y una librería y biblioteca especializada en García Márquez.