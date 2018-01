El cine colombiano inicia recorrido por festivales y premiaciones en 2018

Películas colombianas de distintos géneros, algunas estrenadas en cartelera o con un recorrido previo por distintos festivales y eventos cinematográficos del mundo, se preparan para seguir viajando por diferentes países para estar presentes en las citas más importantes del séptimo arte.

HAY FESTIVAL

El próximo 25 de enero se estrena en distintas salas del país ‘Ciro y yo’, un largometraje de Miguel Salazar, que resume la historia de Colombia a partir de la vida de Ciro Galindo, un colombiano perseguido por la violencia y que después de 60 años de huir de la guerra, sueña con vivir en paz. Tan sólo días después, será presentado dentro de la programación del Hay Festival Cartagena de Indias.

Ciro Galindo nació a comienzos de los años cincuenta. Una historia personal e íntima que representa la vida de miles de colombianos sobrevivientes y víctimas del conflicto, y aún así, están en búsqueda de la paz y la dignidad.

El equipo técnico del documental fue liderado por Miguel Salazar en la dirección, guion y fotografía, que trabajó este tema tras dos décadas de amistad con Ciro, lo cual le permitió registrar de cerca diferentes momentos de su vida y reunir un material de archivo para contar esta historia.

“Mi amistad con Ciro me ha permitido registrar de cerca muchos momentos de su vida y reunir un material de archivo muy valioso: fotos familiares, una entrevista de hace diez años con Ciro y su esposa cuando aún vivía, un video que da cuenta de la forma como su hijo Memín fue utilizado para la guerra, otro video de cuando acompañé a Ciro a enterrarlo… ese material junto con el archivo noticioso me permite contar la historia de Ciro desde una mirada muy particular”, aseguró Salazar

La producción trata temas relacionados con el conflicto armado en Colombia, como el reclutamiento infantil, el desplazamiento forzado y la reparación de víctimas.

RUMBO A HOLANDA

El documental dirigido por el colombiano Andrés Chaves Sánchez, ‘Cartucho’, hará parte de la sección Bright Future del Festival Internacional de Cine de Róterdam, el cual se realizará del 24 de enero al 4 de febrero.

‘Cartucho’ es una historia de degradación que representa una sociedad que trata de barrer la basura debajo del tapete. Después de su violenta demolición en 2001, el gobierno construyó un parque estéril que la gente teme y el legado del Cartucho se mantiene en la cercanía.

La categoría Bright Future Mid-Length, una sección dedicada a talentos emergentes de la cinematografía mundial. Además, ‘Cartucho’ ha participado en festivales como Transcinema Festival Internacional de Cine en Perú, donde recibió una Mención Especial del Jurado en la Competencia Transandina; hizo parte del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y del Internacional Film Festival Marseille.

MÁS DE RUBÉN MENDOZA

Rubén Mendoza no para de trabajar tanto con ‘Señorita María’, con la cual continúa su recorrido por distintas salas de cine del país con muy buena aceptación pese a la poca cantidad de salas donde ha sido proyectado este documental.

Esta pieza documental participará en el MoMAS International Festival of Non Fictional Film and Media, que se llevará a cabo del 15 al 26 de febrero en la ciudad de Nueva York, que será el cierre del ciclo de festivales de esta película, en una travesía que inició en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, en el cual hizo su premier mundial y Rubén Mendoza recibió el premio a mejor director; el Festival Internacional de Cine de Locarno en Suiza, donde ganó el premio Zonta dedicado a la mejor dirección. Asimismo, participó en el Festival Internacional de Cine de México, donde fue galardonada como mejor película.

Pero, además, Mendoza ya tiene listo su sexto largometraje, ‘Niña Errante’, que recibió un apoyo para la finalización del Centro Nacional de Cine francés.

En él cuenta la historia de una niña que va muda y sola de la ciudad a un río enredado en carrileras antiguas y una espesa selva: parece llevar una pena terrible a las entrañas de esa belleza. Es Ángela: tiene 12 años y tres hermanastras cercanas a los 30. Todas, hijas de un vago carismático que acaba de morir, se encuentran por primera vez en el funeral. Ángela, que no ha conocido a un solo familiar diferente a su papá y ni siquiera recuerda a su mamá, debe buscar un hogar atravesando medio país con sus hermanastras, que aceptan llevarla antes de dejarla al cuidado del Estado.

El rodaje del largometraje de Rubén Mendoza se llevó a cabo en varias regiones del país y tuvo una duración de seis semanas. Las primeras locaciones fueron en la ciudad de Cali, posteriormente el recorrido continuó por el municipio de San Cipriano (Valle del Cauca), Honda (Tolima), Mompox (Bolívar) y terminó en Palomino (Guajira).

La película obtuvo una ayuda para su finalización del Centre Nationale du Cinéma et de L’image Animée –CNC- de Francia, una organización administrativa pública que tiene entre sus misiones principales regular y apoyar el cine, el video y las industrias técnicas; la promoción de cine y televisión para la distribución a todas las audiencias y la preservación y el desarrollo del patrimonio fílmico. Este apoyo lo recibe gracias a la coproducción con la empresa de ese país, Ciné-Sud Promotion.

Niña errante hizo parte del Festival de San Sebastián en su edición del 2017, en la categoría de Cine en Construcción 32, quedando seleccionada entre 149 películas inscritas en el programa que tiene como objetivo dar ayudas al cine latinoamericano.

RUMBO A SUNDANCE

El cortometraje dirigido por Sebastián Mesa, ‘Tierra Mojada’, participará en dos importantes festivales internacionales, el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, que se llevará a cabo del 18 al 28 de enero y el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, en Francia, que se realizará del 2 al 10 de febrero.

Para el 2018 el Festival de Sundance seleccionó 69 cortometrajes que serán proyectados en Estados Unidos y Canadá. ‘Tierra mojada’ será la única producción colombiana que estará presente en este prestigioso certamen cinematográfico.

El corto colombiano participa dentro de la categoría Cortometrajes Narrativos Internacionales, donde se encuentran producciones del Reino Unido, Francia, India, Polonia, Canadá, Cuba, Portugal, Suecia y Macedonia.

Por su parte, la Competencia Internacional del Festival de Clermont-Ferrand acogerá a 72 producciones de los rincones más apartados del mundo. Corea, China, Brasil, Portugal, Dinamarca, México, Estados Unidos, Noruega, Irlanda, Rusia, Túnez, Francia, Qatar, Suiza, Argentina, Grecia, India, Canadá, Polonia, España, entre otros, son algunos de los países que estarán representados en esta competencia.

Estas dos selecciones para ‘Tierra mojada’ se suman a sus participaciones en el Milano Film Festival en el que fue galardonado con el Waterevolution Award, un premio que fue otorgado a películas que se ocupan de los temas de sostenibilidad. Asimismo, hizo parte de la Selección Oficial Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia, festival a donde el director Juan Sebastián Mesa, los productores Alexander Arbeláez y José Manuel Duque, quienes encabezan la empresa productora Monociclo Cine, regresaron luego de estrenar su ópera prima en largometraje, ‘Los nadie’, la cual recibió el Premio de la Audiencia de la 31 Settimana Internazionale della Critica de Venezia en 2016.

El director y guionista del corto, Juan Sebastián Mesa, actualmente se encuentra preparando el guión de su próximo largometraje, ‘La Roya’, en la Residencia de la Cinefondation del Festival de Cannes. Junto a él, en el cortometraje participó gran parte del equipo de producción de su primer largometraje ‘Los nadie’.

EN LOS GOYA

El documenta 'Amazona' de Clare Weiskopf, es uno de los cuatro largometrajes nominados en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de la edición número 32 de los Premios Goya, los máximos galardones del cine que anualmente se entregan en España.

Por segundo año consecutivo, un largometraje nacional logra esta importante nominación. Otras de las películas nominadas en esta categoría son Tempestad de Tatiana Huezo (México), Una mujer fantástica de Sebastián Lelio (Chile) y Zama de Lucrecia Martel.

La gala de los Goya 2018 tendrá lugar el próximo 3 de febrero en el Hotel Marriott Auditorium de la capital española.

Tras recibir el Premio del Público Egeda en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el documental 'Amazona' ha realizado un interesante recorrido por eventos cinematográficos de distintas partes del mundo.

La producción dirigida por Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck también fue premiada en el festival Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival, celebrado en la capital ucraniana, Kiev, donde se llevó el Premio Andriy Matrosov, entregado por el comité organizador del festival en honor a este productor del festival que murió en un accidente automovilístico.

'Amazona' plantea al público la pregunta de ¿Qué hace que una persona sea buena madre? Clare Weiskopf, la directora del film, tenía 11 años cuando su madre huyó a la jungla colombiana, abandonándola a ella y a su hermano pequeño. Treinta años después, Clare queda embarazada y decide reencontrarse con su madre para buscar respuestas y cerrar heridas. Necesita tener su propio concepto del significado de la maternidad.