El cine que ganó en Ficci 58

Ficci 58 culminó con una muestra excelente, ecléctica, provocadora e incitadora de nuevos interrogantes al ser humano, según su directora artística Diana Bustamante. El fallo se dio a conocer anoche en el Teatro Adolfo Mejía.

El filme Cocote, del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, ganó la competencia a mejor filme de ficción en Ficci 58. También recibió Premio del Público.

Este filme de Nelson Carlo de los Santos Arias (República dominicana, 1985), fue la Mejor Película de la Sección Señales de Vida del Festival de Locarno en 2017 y Mejor Película Latinoamericana del Festival del Mar del Plata en 2017. El filme es el contrapunto conflictivo entre la fe y la venganza de un jardinero que regresa a su pueblo para asistir al entierro de su padre, al que han asesinado. El dolor y la fe entran en pugna cuando el hijo ve a su padre.

El Mejor director: Marcelo Martinessi por Las herederas.

Matar a Jesús de Laura Mora, ganó Premio Fripresci.

Las herederas de Marcelo Martinessi, ganadora de la Competencia Puerto Lab.

Algunos filmes fijaron su mirada en la complejidad del ser humano en el entramado social, cultural, y el conflicto por comprender o aceptar las diferencias de comportamiento, culturas, sexualidad y filosofías de vida. La belleza- siempre enigmática y monstuosa- osciló entre la búsqueda de narrativas y estéticas visuales, entre los límites abisales del ser. Toda belleza es en sí misma, un poliedro capaz de sacudir las conciencias entre dos y tres mundos culturales, disímiles, pero que permiten completar la visión del mundo en que vivimos. "Hubo grandes cuestionamientos a lo que creemos sobre los roles sexuales, a nuestras identidades corporales, a cómo están organizadas nuestras sociedades", precisó Diana. "Los nombres a continuación fueron los escogidos por los jurados, pero vale la pena que quienes no fueron al FICCI 58 husmeen entre el catálogo para encontrar más joyas desafiantes".

Competencia Nuevos Creadores

Rekonstrukcja de Jerónimo Atehortúa

Competencia oficial Cortometraje

Mejor Cortometraje: Flores de Jorge Jacome

Mención Especial del Jurado: Faröpes Baldios de Marta Mateus

Competencia oficial Gemas

The Season of the Devil de Lav Diaz

Competencia oficial Cine Colombiano

Mejor director: Simon(è) Jaikiriuma Paetau y Thais Guisasola por O Susurro do Jaguar.

Mejor película: Amanecer de Carmen Torres

Competencia oficial Documental

Mejor director: Claudia Priscilla y Kiko Goifman por Bixa Travesty

Mejor documental: Nosotros las piedras de Álvaro Torres Crespo.

Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto:

The Loss of Something Ever Felt de Carlos Lesmes

Premio RTVC / ingreso al Mercado de Coproducción

The Loss of Something Ever Felt de Carlos Lesmes

Encuentro Interncional de Productores

Premio CNC: Beca del Centre National du Cinéma et de I´Image Animée CNC de Francia al proyecto: El silencio del tiempo de Adriana Cepeda Espinosa

Premio de servicios de postproducción de parte de la Pontificia Universidad Javeriana / Centro Ático al proyecto:

El último silletero de Henry Rincón

Premio Bogotá Audiovisual Market (BAM): Entrada directa a BAM projects:

El circo de Franco

Cartas al Ocaso.