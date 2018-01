El espíritu de Beethoven está en Cartagena

He leído un texto sobre Beethoven gracias al musicólogo y pianista italiano Giovanni Bietti que me ha conmovido. Solo he tenido que cerrar los ojos y hundirme en el más absoluto silencio para intuir cómo pudo crear Beethoven algunas de sus sinfonías en pleno silencio de su sordera. Solo un genio musical como Beethiven es capaz de convertir su sordera en obra de arte. Como Homero hizo de su ceguera una epopeya. Y Borges, convirtió su ceguera en el atardecer más intenso e iluminado.

Lo anterior para celebrar la conferencia-concierto que presentará hoy Giovanni Bietti sobre Beethoven, y para celebrar al Estilo Clásico de este Festival, que rinde tributo a las obras de Beethoven, Haydn y Mozart.

La música de Beethoven

La música venía a él, como una premonición, como un viento de gracia. Irracionalmente. Esas ideas que se convertían en imágenes llegaban a Beethoven.

“Casi podía agarrarlos con mis manos, al aire libre, en el bosque, durante las caminatas, en el silencio de la noche, al amanecer”, decía Beethoven citado por Bietti.

“Son estimulados por estados de ánimo que en el caso del poeta se transforman en palabras, y en los míos en sonidos: resuenan, tiemblan, tiemblan, hasta que finalmente toman la forma de notas musicales para mí”.

Hoy, conciertos

A las 11 de la mañana, en la Capilla del Santa Clara, se cumplirá el primer concierto de hoy, todo consagrado a Beethoven, y la interpretación magistral del pianista Rudolf Buchbinder.

Escucharemos la Sonata 8 con sus tres movimientos; la Sonata para piano #14 (Claro de luna) con sus tres movimientos y la Sonata para piano #23 “Apasionada”, con tres movimientos.

El piano era el instrumento de Beethoven, y en su teclado conjuró sus iluminados silencios y sus más dramáticas soledades. Hay, como bien lo precisa Carolina Conti, un caudal desbordado de emociones del artista en el proceso y culminación de sus obras. La humanidad escucha los resultados, pero no percibe muchas veces el inmenso sufrimiento del artista para construir su obra. Imagino a Beethoven solo en su habitación frente a su piano, en la más patética soledad convirtiendo su dolor en música.

Segundo concierto

El segundo concierto, también consagrado a Beethoven, se cumplirá a las 4 de la tarde en la Capilla del Santa Clara, con la participación de Schumann Quartett, integrado por los hermanos Erik en el violín, Ken en el violín, Liisa en la viola y Mark Schumann en el violonchelo.

Escucharemos dos obras de Beethoven: Cuarteto de cuerdas en fa mayor, op. 59. No. 1, con cuatro movimientos; y el Cuarteto de cuerdas No. 13 en si bemol, op. 130, con seis movimientos.

Tercer concierto

El tercer concierto se cumplirá a las 7 de esta noche en el Teatro Adolfo Mejía, con dos obras de Beethoven interpretadas por Münchener Kammerorchester, Clemens Schuldt y el pianista Nelson Freire.

Concierto en San Pedro

A las 10 de esta noche, en la Plaza San Pedro, se cumplirá el cuarto y último de los conciertos previstos para hoy, con obras de Mozart, Haydn, Franz Danzi, interpretados por el pianista Martin Stadtfeld, el violonchelista Santiago Cañón-Valencia; el pianista Sergei Sichkov y Münchener Kammerorchester.