El fenómeno editorial llamado Paula Hawkins

“Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer”, es una frase que entiende bien Paula Hawkins, pues si bien hoy en día es una autora reconocida por su novela ‘La chica del tren’, traducida a 40 idiomas, con más de 20 millones de ejemplares vendidos y con una exitosa adaptación cinematográfica, antes de la publicación de este libro se encontraba en banca rota.

Nació y creció en la antigua Salisbury, en Rhodesia, que hasta 1979 sería colonia británica y hoy se conoce como Zimbabwe (África). Decidió seguir los pasos profesionales de su padre, quien además de ser profesor, era periodista de economía, sección en la cual trabajó para The Times y tema en el cual se centraría su primer libro, ‘The money goddess’, asesoramiento financiero para mujeres.

Quizás, de esa primera experiencia mantiene su interés por el mundo femenino, por sus problemas, los complejos que se les presenta, así como la discriminación de género, la violencia, pero también las posibilidades de empoderamiento y su fortalezas.

Tras 15 años de actividades periodísticas decidió dejarlo todo para dedicarse a la literatura, empezando a escribir, por encargo, novelas románticas bajo el seudónimo Amy Silver, que editorialmente fueron un rotundo fracaso y no le permitía vivir de la escritura.

Gracias a un préstamo de su padre, tuvo los suficientes recursos para el año que le tomó escribir su primera novela bajo su propio nombre y deseo literario, ‘La Chica del Tren’.

“Tenía la ilusión de poder llegar a un público, que fuera mi inicio en la literatura y me permitiera seguir escribiendo con mayor tranquilidad, pero no imaginé que terminara siendo traducida a tantos idiomas”, comentó la autora, quien estuvo en Colombia presentando su nueva novela y encontrándose con sus lectores.

Entre la entrega del manuscrito a la editorial, su publicación y su transformación en fenómeno editorial pasó un buen tiempo, lo que le permitió iniciar un nuevo proyecto literario, que con el éxito de ‘La Chica del Tren’, le tomaría más de tres años en culminar: ‘Escrito en el agua’.

Esta novela habla sobre las historias de familias disfuncionales, con un pasado al cual no quieren regresar y encuentros que todo lo pueden destruir.

Pocos días antes de morir, Nel Abbott estuvo llamando a su hermana, pero Jules no cogió el teléfono, ignoró sus súplicas de ayuda. Ahora Nel está muerta en un aparente suicidio. Así, Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo de los veranos de su infancia, un lugar del que creía haber escapado, para cuidar de la adolescente que su hermana deja atrás, entre el miedo que tiene que el pasado la alcance.

Elegida por la BBC de Londres como una delas mujeres más influyentes de 2016, y empezando a trabajar en la adaptación de su nueva novela al cine, Paula Hawkins habló con Colprensa sobre lo que ha sido su carrera literaria.

VIAJES LITERARIOS

- ¿Cómo ha sido su contacto con sus lectores en Colombia?

Es muy bueno y divertido, porque conocer los lectores es una experiencia muy diferente en cada país. En Colombia me he encontrado con lectores muy jóvenes, adolescentes que siguen mis libros, lo cual me llamó la atención, además de la gran cantidad de lectores hombres que leen mis libros, lo cual me pareció muy interesante y emocionante.

- ¿Cómo son sus lectores en Inglaterra?

Al menos en las firmas de libros y demás encuentros predominan las mujeres, y además, es un público mucho más adulto que aquí. No digo que sólo fueran adolescentes a mis firmas de libros en Colombia, pero me sorprendió gratamente la cantidad.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia de culminar la escritura de un libro y luego recorrer el mundo hablando de ella?

Aun no me acostumbro. Es un cambio muy grande el pasar largas jornadas en mi escritorio a solas, sin hablar con nadie y sólo escribiendo, para luego salir al mundo y hablar con cientos de personas regresando siempre a lo que has escrito. No es algo a lo cual uno se adapte fácilmente.

En mi caso siento, que cuando salgo a dar a conocer el libro, debo encender una parte de mi personalidad que usualmente está apagada, que no es muy natural para mí, como si lo es escribir. Es difícil pero no es algo que me atormente, es más, voy aprendiendo cada día más a escuchar a los lectores y conocer sus propias lecturas de mis escritos.

- ¿Cómo fue el trabajo de creación literaria de ‘Escrito en el agua’, tras el éxito de ‘La chica del tren’?

Fue algo muy difícil, porque la comencé a escribir mucho antes de la publicación de ‘La Chica del Tren’. Cuando salió, sabía que debía hacer un alto en el camino para hacerle promoción, pero esta fue una bola de nieve que parecía no parar, cada vez era más exigente cuando salió en Inglaterra, luego en otras partes del mundo y una a una sus adaptaciones hasta que fue llevada al cine.

Necesito estar sola y sumergirme en la historia con una concentración absoluta para poder escribir, pero con tantas interrupciones los avances eran mínimos. Por eso, me tomó más de tres años en publicar este libro, mientras que ‘La Chica del Tren’ me tomó un año, pero sin interrupciones.

- ¿Pesa el éxito de ’La Chica del Tren’ al escribir una nueva novela?

Quizás, en ese punto, tuve la suerte de haber comenzado ‘Escrito en el agua’ antes del éxito de ‘La Chica del Tren’, por lo que la historia, las ideas y la mayor parte de los personajes ya estaban allí.

Sin embargo, sabía que, tanto la crítica como los lectores, estaban esperando una nueva novela y sabía bien que todas las miradas estarían puestas en este nuevo libro, lo que me generaba más presión y el momento de la publicación fue realmente angustiante.

- ¿Ya superó esa angustia?

Si la he superado. La peor parte ya pasó, los críticos fueron muy duros con el libro y eso no fue fácil para mí, pero los lectores han respondido de una gran manera y eso me genera una mayor tranquilidad. Sabía que generaría opiniones encontradas porque son dos novelas muy diferentes entre sí.

SEGUNDA NOVELA

- ¿Cómo surge la idea de ‘Escrito en el agua’?

Llevaba mucho tiempo pensando en lo difícil que son las relaciones familiares para todos, que son muy importantes, pero que en muchas ocasiones se tornan realmente complicadas. Tengo un hermano pero no tengo una relación tan terrible como la que viven las dos hermanas en la novela, pero todo el mundo tiene una relación difícil con alguien cercano, por lo que sentí que todos de una u otra manera se pueden relacionar con estos personajes.

Con las hermanas, donde vivieron una relación fragmentada y difícil, ellas se quedaron en la adolescencia y no superaron esos problemas. Hay relaciones entre los seres humanos que parecen quedarse en el tiempo y no terminan de superarse.

- Una novela en la cual desarrolla temas de gran dificultad como el suicidio...

El tema del suicidio no es nada fácil de tratar y menos en la literatura, pero no lo podemos ignorar, porque cada día está sucediendo más y más entre los jóvenes de distintas partes del mundo, porque siente que no tiene otra salida, y me gusta ver que jóvenes leen el libro para que vean que esa no es una salida verdadera.

- ¿Un cambio en la complejidad de los personajes de novela a novela?

Creo que existe un progreso o un desarrollo en mi escritura entre ‘La Chica del Tren’ y ‘Escrito en el agua’. Este libro es mucho más complejo en estructura y en cada uno de sus personajes.

En el segundo libro son mujeres más complejas porque tienen una edad mayor y esto hace que tuvieran más tiempo de sufrimiento y así sus personalidades sean más complejas.

- ¿Cómo ve las adaptaciones cinematográficas de sus novelas?

Realmente estoy muy relajada en este tema. Una novela es una cosa y una película es otra cosa así estén sustentadas en una misma historia.

En ‘La Chica del Tren’ no me involucré para nada, pero para esta segunda película ‘Escrito en el agua’ seré una consultora de guión, no lo escribiré pero estaré opinando y dando pautas en su desarrollo. Quiero estar más involucrada porque hay muchos más personajes, más complejos y creo que será bueno para la película poder ayudar un poco en su creación.