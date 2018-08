El lente cotidiano de Saia Vergara

Su lente no se detiene en los episodios callejeros, sino en el espíritu de la vida en los espacios públicos.

Este miércoles, 29 de agosto a las 6:30 de la tarde, se inaugura en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias la exposición ‘Siesta callejera’ de la artista cartagenera Saia Vergara Jaime.

Saia Vergara Jaime es cartagenera, estudió historia y comunicación audiovisual.

Su obra gira en torno a la vida cotidiana de los vecinos de Cartagena que viven en la periferia del sistema productivo y educativo, pero que resiste y sobrevive con ingenio y creatividad.

A través de su fotografía, capta la belleza de las vidas que permanecen invisibilizadas transgrediendo los prejuicios hacia ellas.

Fotografías impresas en tela capturan ese instante en el que vendedores del espacio público del centro histórico de la ciudad se toman un mínimo descanso. Con este recorrido fotográfico Saia Vergara Jaime reflexiona sobre el derecho al reposo y a la lentitud en un mundo tan preocupado por la eficiencia y la productividad. Igualmente, la artista invita a los espectadores a considerar la siesta callejera como una reivindicación del espacio público que desaparece como consecuencia de la gentrificación de las ciudades.

La visión de la artista

“La representación de la ciudad no sería la misma sin las personas que trabajan en sus calles. Estos maravillosos seres anónimos, y en apariencia irrelevantes para la construcción de la identidad, hacen parte esencial en el desarrollo de la vida cotidiana y en la construcción del imaginario colectivo y afectivo de nuestras ciudades. Sin embargo, aquellos que durante décadas han encontrado el sustento en las ventas callejeras hoy están siendo amenazados por el afán “modernizador” del llamado “progreso”. Los usos que tradicionalmente se le daban a ciertos espacios están cambiando por otros que poco o nada obedecen a nuestras lógicas culturales”, señala Saia Vergara.

Puede verse

La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingos y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., en la sala de exposiciones de la Cooperación Española, en el Centro Histórico.

Contar historias

El lente Saia Vergara cuenta historias de desplazamientos, despojos, amores y olvidos.

Su lente descubre que en el rostro de aquella mujer que hace la siesta junto a los calderitos del almuerzo, hay una historia.

Una dramática historia junto a lo muros. Los contrastes de luz exuberante pueden ir en contravía con los claroscuros de la soledad, el abandono, la incertidumbre de querer dormir para abandonarse a la suerte.

O también, en esos contrapuntos, hay una humanidad que duerme o vigila los quicios de la ciudad a la intemperie. Saia reafirma con sus fotografías una memoria frágil y vulnerable de seres que habitan el paisaje, y que al recorrerlos a través de sus exposiciones, descubrimos que cada imagen es un hecho estético único e sin repetición.

Los seres que ella captó en una tiempo de la luz, tal vez solo habitan esa memoria visual ya no están en este mundo, son parte de su propia memoria y de la belleza que propician sus retratos.

Toda fotografía es un documento que desafía el tiempo en que se capta. Y construye un eterno presente.