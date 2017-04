El otro evangelio de Saramago

Hace diez años estuvo de paso el gran novelista portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago (1922-2010), quien escribió una novela bella y singular: El Evangelio según Jesucristo, a propósito de esta Semana Santa.

La novela fue prohibido por la iglesia de su país, porque le pareció una herejía describir a Jesús en un encuentro con María Magdalena. Pero más allá de cualquier contrariedad teológica, el libro es bello por la manera como está escrito, y su tono es el mismo de El cantar de los cantares.

El inolvidable autor de Ensayo de la ceguera, La caverna, Cuento de la isla desconocida, Memorial del convento, El año de a muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra, Historia del cerco de Lisboa, Todos los nombres, Las Pequeñas memorias, decía que Dios estaba en el inmenso silencio del mundo y en el centro del corazón de cada hombre. No era creyente, pero sus actos humanos eran profundamente nobles y ejemplarizantes. Es considerado el mejor escritor en lengua portuguesa después de Guimaraes Rosa y Fernando Pessoa. En 1995 ganó el Premio Camoes y tres años después, el Premio Nobel de Literatura.

Vino a Cartagena con su esposa Pilar del Río (Sevilla, 1950), quien tradujo su obra del portugués al español. En la actualidad preside la Fundación José Saramago. Uno de los grandes privilegios que he tenido en la vida de periodista fue conocer personalmente a Saramago, y me autografiara su libro de memorias.

Lo que dijo

“Lo que tiene la infancia de distinto es la mirada. Y eso es lo que perdemos. Porque un niño que anda por ahí encuentra todo nuevo con la mirada. Todo son interrogaciones. La naturaleza interroga al niño. Y quizás la infancia se termine cuando el niño pasa a tener la mirada del adulto. La infancia es inolvidable. Si yo no hubiera tenido la infancia que he tenido no sería el hombre que soy. Mira lo importante de ese corto periodo. Eso no quiere decir que estoy encantado con el hombre que soy”.

La esposa dijo algo hermoso de él en Cartagena: “Es coherente de la mañana a la noche y de la noche a la mañana”. Saramago visionó que la salida a los problemas del país, no era militar, sino con el consenso de sus ciudadanos: “Hay en Colombia una tercera fuerza más allá de los partidos, y es la sociedad civil. Dos generaciones de colombianos viviendo luego del desencanto que genera una guerra. Es una locura colectiva lo que ha vivido Colombia.

Es como vivir sin ilusiones, como entrar a un túnel y no encontrar una luz en ninguna parte. ¿Cómo resolver eso? La respuesta no puede ser militar. Eso no lo va a resolver. El camino es el diálogo y no hay diálogo si uno no quiere. Creo que la sociedad civil es una tercera fuerza grande de concientización que no está organizada en partido”.

Todo lo anterior para recomendar la lectura de su novela sobre Jesús, que es otra mirada estética, nada de herejía ni blasfemia. Como también recomendable la lectura de El Evangelio de San Juan, que es un texto precioso de La Biblia, y los Evangelios Apócrifos, traducidos por Borges, en dos tomos, una belleza de una más luminosa sabiduría.

Epílogo

En la noche en que le dieron el Premio Nobel a Saramgo, la esposa tenía grabadas en su vestido la siguiente frase de El Evangelio según Jesucristo: “Miraré a tu sombra si no quisieras que te mire. Quiero estar donde estará mi sombra, si allí estuvieran tus ojos”.